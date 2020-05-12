Експрезидентові Франції закидають сексуальні домагання.

Проти Валері Жискар д'Естена розпочато попереднє розслідування.

 

 

Паризька прокуратура розпочала попереднє розслідування щодо колишнього президента Франції і чинного члена Конституційної ради Республіки 94-річного Валері Жискар д'Естена (Valéry Giscard d’Estaing) за звинуваченням у сексуальних домаганнях. Про це в понеділок, 11 травня, повідомила газета Le Monde

 

Скаргу до прокуратури 10 березня подала 37-річна журналістка німецького телеканалу WDR Анн-Катрін Штраке (Ann-Kathrin Stracke). Вона звинувачує колишнього президента Франції в сексуальних домаганнях. В інтерв’ю інформаційній аґенції France-Presse журналістка стверджувала, що Жискар д'Естен непристойним чином торкався до неї після інтерв'ю два роки тому. Зокрема, він тричі клав руку на її сідниці, коли вони разом позували для знимки після бесіди. «Я спробувала відштовхнути його, але мені не вдалося», – скаржилася вона.

 

Тепер дії колишнього президента Франції перевірятиме бригада боротьби зі злочинами, скоєними проти приватних осіб (Brigade de répression de la délinquance contre la personne BRDP).

 

 «Я рада дізнатися, що прокуратура прийняла мою скаргу до розгляду і вирішила розпочати розслідування. Я вирішила розповісти свою історію, тому що, думаю, люди повинні знати, що колишній президент Республіки сексуально домагався до журналістки, в даному випадку до мене», – заявила Анн-Катрін Штраке. 

 

Адвокат Жискар д'Естена відмовився коментувати цю інформацію.

 

Описаний німецькою журналісткою інцидент трапився 18 грудня 2018 року в паризькому бюро колишнього президента на бульварі Сен-Жермен. Штраке разом зі своєю знімальною групою приїхала брати інтерв'ю у політика до сторіччя Гельмута Шмідта. Наприкінці інтерв'ю Штраке попросила Жискар-д'Естена про спільну фотографію зі знімальною групою.

12.05.2020

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