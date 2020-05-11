Посольство Британії заявило, що Україна забороняє виїзд громадян.

Посольство Великої Британії в Україні стверджує, що офіційний Київ повідомив партнерів про заборону для виїзду своїх громадян.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці амбасади у Facebook.

"Українська влада проінформувала нас, що лише громадяни України з постійним місцем проживання в інших державах матимуть можливість залишити територію України", – йдеться у повідомленні дипмісії.

При тім по якомусь часі британська дипмісія оновила своє повідомлення: початково стверджувалося, що українці мусять отримати дозвіл для виїзду від МЗС, натомість у відредагованій версії цієї фрази вже немає, але йдеться про те, що статус громадян як таких, що мають дозвіл на проживання, мусить бути підтверджений.

"Українські громадяни, які мають дозвіл на проживання у Великій Британії і які хочуть туди прямувати, повинні верифікувати цей статус. Посольство Великої Британії підтримуватиме цей процес, інформуючи МЗС про вашу заплановану подорож та направляючи до них інформацію про ваш статус як резидента Сполученого Королівства", – заявила дипмісія, зауваживши, що новий порядок стосується прямих перельотів до Британії, перельотів до інших країн, звідки відкрите сполучення з Британією, а також виїздів через наземний кордон.

Видання "Європейська правда" інформує, що з інших країн надходять повідомлення про проблеми з виїздом навіть тих громадян, які мають дозвіл на постійне проживання. Дипломати повідомляють про потребу узгоджувати їхні списки через МЗС.

Натомість Міністерство закордонних справ України заявило, що ніяких узгоджень не оформлює, натомість виступає лише в ролі комунікатора. У МЗС наполягають, що обмеження стосується лише перетину кордону в "закритих" пунктах перетину, передусім у аеропортах.

"Чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень щодо виїзду громадян України за кордон. В умовах протидії поширенню епідемії коронавірусу в Україні уряд ухвалив рішення про закриття окремих пунктів пропуску через державний кордон, зокрема для повітряного сполучення", – йдеться у коментарі міністерства.

"Іншої інформації про обмеження виїзду за кордон чи необхідності отримання від Міністерства закордонних справ України дозволів на виїзд громадян України, зокрема тих, які мають посвідки на постійне проживання за кордоном, МЗС не давало", – зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

"В умовах пандемії коронавірусу МЗС виконує комунікаційну функцію між центральними органами виконавчої влади, які здійснюють свої повноваження у сфері забезпечення перевезення пасажирів та охорони державного кордону, та іноземними дипломатичними представництвами в Україні", – пояснили у дипвідомстві.

Раніше спроби України обмежити виїзд заробітчан призвели до скандалу.

Зокрема, Фінляндія заявляла про можливість повної відмови від українських заробітчан через неможливість транспортувати рекрутованих на сезонні роботи працівників.

Уряд Дениса Шмигаля також намагався отримати право запровадувати повну заборону на виїзд під претекстом епідеміологічної ситуації.