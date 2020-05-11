Число померлих від коронавірусу перетнуло чотири сотні в Україні.

 

Станом на ранок 11 травня в Україні зафіксували 416 смертей, спричинених коронавірусною хворобою. Упродовж минулої доби констатували 17 летальних випадків.

 

Це випливає із повідомлення Центру громадського здоров'я у понеділок вранці.

 

 

По 5 смертельних випадків зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях.

 

Коронавірус забрав найбільше життів у Чернівецькій (81 летальних випадків) та Івано-Франківській областях (61).

 

Поточна летальність коронавірусної пандемії в Україні – 2,6%. Найвища летальність – у Чернігівській (7,8%), Івано-Франківській (5,4%) і Кіровоградській областях (4,8%).

 

Серед помелих 22 – медичні працівники.

 

Упродовж минулої доби зафіксували 416 нових випадків коронавірусної хвороби – на 106 менше, ніж попередньої доби.

 

За добу статистика поповнилася 5149 ПЛР-тестами – на дві тисячі менше, аніж попередньої доби.

 

Загальне число недужих збільшилося до 15648 осіб (1083 – діти).

 

Госпіталізації потребувало 4894 особи (196 – діти).

 

Одужало 3288 пацієнтів.

 

Серед медиків зафіксовано 3026 випадків коронавірусної хвороби (19,3%).

 

11.05.2020

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