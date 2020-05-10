В Україні виявили понад 15 тисяч випадків коронавірусної хвороби.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 522 нових випадки коронавірусної хвороби – на 7 випадків більше, ніж попередньої доби. Четверту добу поспіль число нових випадків перевищує пів тисячі. Загальне число виявлених випадків COVID-19 зросло до 15232 випадків COVID-19. 

 

Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я.

 

 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 391 людина (21 упродовж доби). Серед померлих 21 – медики.

 

Госпіталізації потребувало 4762 особи, зокрема 185 дітей. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребувала 201 особа.

 

Загалом, 3060 пацієнтів вже одужало: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

За час пандемії коронавірусом заразилося 2964 медики (19,5% серед усіх випадків COVID-19).

 

 

Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявили у Чернівецькій (+89), Львівській (+54), Рівненській (+49), Харківській (+44) областях. 

 

 

10.05.2020

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