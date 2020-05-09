Плато затягнулося: темпи поширення COVID-19 незмінні другий тиждень.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 515 нових випадків коронавірусної хвороби – на 11 більше, аніж днем раніше. У такий спосіб, загальне число пацієнтів із COVID-19 станом на ранок 9 травня досягнуло 14710 осіб (1026 – діти).

Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я.

Українські лабораторії вже втретє цього тижня виявили понад пів тисячі носіїв SARS-CoV-2 добово (за підсумками 6 травня було 507 випадків, 7 травня – 504 випадки).

Якщо брати семиденний відлік, то за суботу-п'ятницю діагностували 3299 випадків коронавірусної хвороби, що є майже ідентичним до попереднього аналогічного часового відтинку (3286). Відтак COVID-19 другий тиждень іде по рівному плато (після якого, хочеться вірити, почне падати).

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 376 людей (15 упродовж доби). Серед померлих 19 – медики.

Госпіталізації потребувало 4628 осіб, зокрема 181 дитина. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребувало 190 осіб.

Загалом, 2909 пацієнтів вже одужали (203 упродовж доби): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

За час пандемії коронавірусом заразилося 2854 медики (19,4% серед усіх випадків COVID-19).