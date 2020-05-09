Єврокомісія рекомендувала не відкривати внутрішніх кордонів ЄУ до 15 червня.

Відкриття зовнішніх кордонів можливе щойно на наступному етапі зняття обмежень.

Європейська комісія порекомендувала державам, котрі входять в Шенґенську зону, залишити закритими через пандемію коронавірусу внутрішні кордони ще щонайменше на 30 днів. Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

«Пролонґувати обмеження на необов'язкові подорожі на 30 днів – до 15 червня. Хоча окремі країни ЄУ та шенґенського простору вживають запобіжні дії для полегшення заходів щодо стримування пандемії, ситуація залишається крихкою – як в Європі, так і за її межами», – йдеться в заяві, яку цитує видання Frankfurter Rundschau.

Єврокомісія закликала підтримувати обмеження щодо пересування між країнами для мінімізації ризику поширення інфекції. У заяві наголошено, що процес скасування карантинних обмежень має бути «послідовним і поетапним».

«Внутрішній прикордонний контроль необхідно буде знімати поступово і скоординовано, перш ніж обмеження на зовнішніх кордонах можна буде послабити на другому етапі», – йдеться в заяві.