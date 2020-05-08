Реґіональний ефективний R₀ в Україні

Минулого тижня на основі опублікованого в Nature Medicine часового розподілу інтенсивності інфекційності COVID-19 від моменту зараження, було розраховано зміну ефективного базового репродукційного числа R e коронавірусної епідемії в Україні протягом березня-квітня. А на основі трендів цієї зміни – спрогнозовано динаміку Rₑ на кілька тижнів наперед, і на основі цього – оскільки ця динаміка визначається кількістю інфікованих дев'ять днів тому (в середньому п'ять днів інкубаційного періоду і, як показав кількісний аналіз, чотири дні до офіційного оприлюднення позитивного результату ПРЛ-тесту) – динаміку нових випадків COVID-19 в Україні.

При незмінності згаданого тренду Rₑ за тиждень мало би зменшитися від 1,03 (середнє за 13—20 квітня) до 0,85. Однак, як показують дані нових захворювань за тиждень, зменшення Rₑ було значно повільнішим, і розрахунки вказують, що за наступний тиждень (21-28 квітня) кожен інфікований заражав в середньому 1,02 нових хворих.

Відповідно, за тиждень було зафіксовано 3334 нових випадків захворювань, в той час при незмінності трендів їх мало бути на 20% менше.

Протягом минулого тижня кількість тестів, в порівнянні з попереднім тижнем, практично не збільшилась (+0,4%), не змінилися і нормативні карантинні правила. Однак в післявеликодній тиждень помітно змінилися загальні суспільні практики дотримання карантину, соціального дистанціювання, використання масок тощо.

Людська психіка влаштована так, що відсутність зростання сприймається як відсутність загрози, тобто відсутність значного стрибка захворювань на Великдень призвело до зменшення відчуття загрози, що й уповільнило зниження R e (характерно, що в перший робочий день після великодніх вихідних Rₑ підскочив від 1,02 до 1,24 з поступовим зниженням в наступні дні).

Очевидно, що пом'якшення карантинних нормативів з 11 травня теж відіб'ється на суспільних практиках, що уповільнить нисхідний тренд попередніх тижнів, але на кількості нових захворювань це проявиться приблизно через дев'ять днів — у 20-х числах травня. Хоча ще до цього часу варто очікувати наслідків доброї погоди на травневі вихідні.

Варто нагадати, що коли певний відсоток b загальної популяції зменшить кількість потенційно заразних контактів до рівня a порівняно зі звичною практикою, то зменшення ефективного базового репродукційного числа можна оцінити формулою:

Rₑ / R₀ = [1 - (1 - a²) × b.

І навпаки, що ближчі соціальні практики до звичних (при відсутності в суспільстві значного відсотку людей з імунітетом), то ближче R e до R₀, тобто до поновлення експоненційного зростання (швидкість пропорційно прискорюється із часом розвитку епідемії).

Напередодні же введення нових загальноукраїнських нормативів цікаво глянути як відрізняється актуальна ситуація із динамікою коронавірусного захворювання по реґіонах України.

Для наочності – мапа актуального Rₑ (тобто, що характеризує кількість нових заражень кожним інфікованим 21-28 квітня, що проявилися в позитивних результатах ПРЛ-тестів 2—8 травня).



Ефективне базове репродукційне число Rₑ коронавірусної епідемії в реґіонах України (середнє за тиждень 21-28 квітня)

Як бачимо, ситуація в швидкості розповсюдження епідемії в різних областях відрізняється кардинально. Питання, як це буде враховано в рішеннях центральних органів влади. Виглядає, що практично ніяк.