«Файне місто» цьогоріч не відбудеться.

Фестиваль «Файне Місто», який щороку влітку відбувається в Тернополі, через пандемію COVID-19 перенесли на наступний, 2021 рік. Про це повідомили організатори фестивалю.
«Через незалежні від нас обставини, спричинені поширенням пандемії covid-19, ми змушені визнати, що проведення фестивалю 30 липня - 2 серпня 2020 року стає неможливим і ми переносимо його на 2021 рік», – йдеться на fb-сторінці фестивалю.
Організатори зазначають, що протягом карантинного періоду працювали в дистанційному режимі й до останнього вірили, що ситуація налагодиться. Проте за останні кілька днів отримали повідомлення від усіх іноземних артистів про те, що їхня участь у цьогорічному фестивалі є неможливою.
«Уже зараз можна впевнено сказати, що міжнародні та внутрішні карантинні заходи не дозволять нам провести фестиваль у масштабах, які ми планували. Проводити Файне Місто абияк (в разі дозволу на проведення масових заходів) — не відповідає цінностям команди фестивалю. Нам важливо зберегти думку Файних Людей про те, що Файне Місто дбає про якість, комфорт та атмосферу відпочинку своїх мешканців», – пояснили організатори фестивалю.
Фото: facebook.com/fainemisto
Організатори обіцяють зробити все можливе, щоб у фесті наступного року взяли участь уже анонсовані артисти. Усі квитки, придбані на цьогорічне «Файне місто», залишаться дійсними на наступний рік. Ті ж, хто не захоче або з певних причин не зможе бути присутнім на святі 2021-го, зможуть повернути куплені квитки. Алгоритм повернення коштів обіцяють опублікувати на сайті фестивалю найближчими днями.
Виступ гурту "Медовий полин" на першому "Файному місті" 2013 року. Фото: uk.wikipedia.org
08.05.2020
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Фестиваль “Файне Місто” – це міжнародний музичний тернопільський фестиваль, який щорічно відбувається в Тернополі. Заснований 2013 року, назва походить від однойменної пісні гурту «Брати Гадюкіни». Його засновниками є Максим Черкашин, Ростислав Плахцінський, Володимир Пасяка та Рустам Ергешов.
“Файне Місто” – один із небагатьох українських фестивалів в якому перетинаються практично всі сучасні напрямки музики: рок, альтернатива, фолк, поп, денс-музика.
Фестиваль “Файне Місто” традиційно проходить під лозунгом “Файне Місто” – територія вільних людей”.
Перший фестиваль проходив на острівці «Чайка» в парку імені Тараса Шевченка. Від 2014 року «Файне місто» перемістилося на територію аеропорту «Тернопіль». 2017-го фестиваль перемістився на території тернопільського іподрому. Локація краща тим, що там є дерева й озеро.
Найкращий фестиваль 2015 року за версією журналу«Крок у Rock».