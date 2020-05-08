«Файне місто» цьогоріч не відбудеться.

Фестиваль «Файне Місто», який щороку влітку відбувається в Тернополі, через пандемію COVID-19 перенесли на наступний, 2021 рік. Про це повідомили організатори фестивалю.

«Через незалежні від нас обставини, спричинені поширенням пандемії covid-19, ми змушені визнати, що проведення фестивалю 30 липня - 2 серпня 2020 року стає неможливим і ми переносимо його на 2021 рік», – йдеться на fb-сторінці фестивалю.

Організатори зазначають, що протягом карантинного періоду працювали в дистанційному режимі й до останнього вірили, що ситуація налагодиться. Проте за останні кілька днів отримали повідомлення від усіх іноземних артистів про те, що їхня участь у цьогорічному фестивалі є неможливою.

«Уже зараз можна впевнено сказати, що міжнародні та внутрішні карантинні заходи не дозволять нам провести фестиваль у масштабах, які ми планували. Проводити Файне Місто абияк (в разі дозволу на проведення масових заходів) — не відповідає цінностям команди фестивалю. Нам важливо зберегти думку Файних Людей про те, що Файне Місто дбає про якість, комфорт та атмосферу відпочинку своїх мешканців», – пояснили організатори фестивалю.

Фото: facebook.com/fainemisto

Організатори обіцяють зробити все можливе, щоб у фесті наступного року взяли участь уже анонсовані артисти. Усі квитки, придбані на цьогорічне «Файне місто», залишаться дійсними на наступний рік. Ті ж, хто не захоче або з певних причин не зможе бути присутнім на святі 2021-го, зможуть повернути куплені квитки. Алгоритм повернення коштів обіцяють опублікувати на сайті фестивалю найближчими днями.

Виступ гурту "Медовий полин" на першому "Файному місті" 2013 року. Фото: uk.wikipedia.org