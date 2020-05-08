У Львові послаблять карантин, попри високу захворюваність.

Від понеділка буде дозволено гуляти у львівських парках, відвідувати дитячі та спортивні майданчики, запрацюють музеї просто неба та низка закладів торгівлі. Відповідне рішення ухвалила сьогодні міська комісія з питань ТЕБ і НС.

Фото: belsat.eu

Відповідно до рішення комісії, з 11 травня у Львові дозволено:

відвідування парків, скверів та зелених зон – за протоколом;

відвідування дитячих та спортивних (для індивідуальних занять спортом) майданчиків;

торгівлю непродовольчими товарами (крім одягу та взуття, за умови дотримання правил: працівники та відвідувачі в масках, не більше 1 відвідувача на 10 кв. м);

роботу літніх майданчиків та обслуговування закладів харчування на виніс – за протоколом;

роботу автокіноцентрів – за протоколом;

роботу музеїв просто неба (Територія терору, Шевченківський гай та Личаківський цвинтар) – за протоколом;

торгівлю засобами зв’язку та телекомунікацій (мобільними телефонами, ноутбуками тощо);

торгівлю засобами гігієни;

надання фінансових послуг, роботу фінансових установ, ломбардів, компаній із надання споживчих кредитів, представництвам компаній з онлайн-кредитування;

навчально-тренувальні збори спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту (за умови забезпечення засобами індивідуального захисту та дотримання норм карантину);

роботу закладів побутового обслуговування населення, окрім перукарень, спа-салонів, салонів краси, фітнес-центрів, косметологічних салонів (за умови дотримання правил: працівники та відвідувачі в масках, не більше 1 відвідувача на 10 кв. м);

торгівлю квітами на виніс;

діяльність працівників ЗМІ у приміщеннях (за окремими вимогами), роботу друкарень, редакцій, логістичних підприємств, телерадіоорганізацій тощо;

діяльність, пов’язану з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі, у транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях (за окремими вимогами);

проведення репетицій, тренувань та інших заходів (до 50 осіб і без глядачів) у театрах, цирках, концертних організаціях, мистецьких колективах;

діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів.

Водночас наразі вирішено не дозволяти роботу перукарень, спа-салонів, салонів краси, фітнес-центрів, косметологічних салонів; крамниць із продажу одягу та взуття; візових центрів. Їхню долю комісія вирішуватиме 12 травня.

Сьогодні також відбулося чергове засідання обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації на Львівщині. Директор Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Роман Павлів під час засідання наголосив, що ситуація в області погіршується. Упродовж трьох останніх днів у Львівській області зростає кількість інфікованих Covid-19. Понад 60% – це мешканці міста Львова.

Фото: loda.gov.ua

«За таких умов послаблення карантинних заходів на території міста Львова вважаю за неможливе», – сказав Роман Павлів.

За підсумками роботи Обласного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про те, що послаблення карантинних заходів у Львові можливе виключно за умови покращення епідеміологічної ситуації, що буде підтверджено Львівським обласним лабораторним центром центром.

Нагадаємо, протягом трьох останніх днів на Львівщині фіксують рекордне зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Зокрема, за останню добу в області виявлено 65 нових випадків COVID-19.