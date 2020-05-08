У львівській церкві в 4 священників виявили коронавірус.

 

Інфікування COVID-19 виявили в чотирьох священнослужителів парафії собору Святого Івана Хрестителя у Львові (вул. Зубрівська, 1г), а також у двох працівників цього храму. Такими є результати вірусологічного дослідження Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», – повідомили у Львівській Архиєпархії УГКЦ.

 

 

«Оскільки серед недужих на коронавірус є не лише миряни, а й представники духовенства, просимо вірних Львівської Архиєпархії дотримуватись установлених обмежень, що стосуються масових заходів, зокрема храмових Богослужінь», – наголосили в Архиєпархії.

 

У приміщенні храму провели дезінфекцію відповідно до всіх санітарних вимог. Окрім того, з огляду на зростання кількості підтверджених випадків захворювання на коронавірус, духовенство і вірних Львівської Архиєпархії закликали звернути максимальну увагу на поширення недуги. І нагадали, що послаблення карантинних заходів, передбачене в найближчі дні, не скасовує особистих заходів безпеки, яких необхідно дотримуватися. Це, зокрема, збереження соціальної дистанції, обмеження особистих контактів, знезаражування рук, предметів побуту, вживання медичної маски в громадських місцях.

 

 

«Просимо ставитися зі співчуттям до інфікованих людей та єднатися у спільній молитві за недужих, медичних працівників та за припинення пандемії», – додали у Львівській Архиєпархії УГКЦ.

 

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