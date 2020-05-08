На 102-му році життя померла Ірина Шуль.



Сьогодні вночі, 8 травня, у віці 101 року відійшла у вічність Ірина Шуль – педагог, громадська діячка, членкиня «Просвіти», «Союзу Українок», «Товариства Надсяння», «Львівської спілки політв'язнів України».

Фото: loda.gov.ua

Про смерть Ірини Шуль повідомив на своїй fb-сторінці її внук Святослав Літинський.

«Сьогодні померла наша бабуся. Ірина Шуль, народжена Б'єнько. 101 рік. Ще декілька місяців тому її розклад на тиждень складався з відвідування зборів «Просвіти», «Союзу Українок», «Товариства Надсяння», «Львівської спілки політв'язнів України», зустріч хору «Відгомін», фізичної праці на своєму городі... У своєму віці жила самостійно, відмовляючись «стати комусь тягарем».

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Бабусю, в тебе було важке життя, гідне нашої поваги. Ти боролася за створення держави та постраждала від німецьких та російських окупантів. Дякую за твій вклад в існування держави», – написав Святослав Літинський.

У ЛМР і ЛОДА висловили співчуття від імені львівської громади рідним і близьким Ірини Шуль.

«Такі люди, як пані Ірина, своїми діями змінювали хід історії. Розумна, відважна, скромна. Будемо пам’ятати і любити завжди. Дякуємо, пані Ірино, за все, що ви зробили для нас», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.