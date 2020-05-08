Число померлих за добу досягнуло рекордного показника в Україні.

 

Минулої доби внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, в Україні померла 21 людина. Це рекордний показник летальності за увесь час пандемії COVID-19. Дотепер найбільшу смертність фіксували 27 квітня – 19 жертв.

 

Згідно з даними Центру громадського здоров'я, станом на вечір 7 травня в Україні зафіксовано 361 смерть, спричинену коронавірусом (серед померлих 19 – медпрацівники).

 

 

Найбільше летальних випадків виявлено у Чернівецькій (67 смертей) та Івано-Франківській (60) областях.

 

Поточна смертність – 2,54%.

 

Загалом, за підсумками 7 травня виявлено 504 нових випадки коронавірусної хвороби. Другу добу поспіль число пацієнтів зростає на пів тисячі. Кожен п'ятий серед нових інфікованих – медпрацівник.

 

Загальне число інфікованих зросло до 14 195 осіб (977 із недужих – діти).

 

Загалом 2706 пацієнтів уже одужали (310 із них – рекорд! – за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

Загалом потребували госпіталізації 4430 осіб (зокрема 176 дітей). Апарат штучної вентиляції легенів застосовували для 185 людей.

 

За добу зафіксували 98 нових випадків коронавірусної хвороби серед медичних працівників. Всього занедужало 2758 медиків.

 

У лідери за темпами поширення вірусу вийшла Львівщина – 65 нових випадків за добу. Високий приріст виявили і в Чернівецькій області (+49), у Києві (+46), на Закарпатті (+44) та на Рівненщині (+38).

 

 

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