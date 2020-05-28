У Центрі Довженка пройшли обшуки; директор написав заяву на звільнення..

Директор Національного центру Олександра Довженка у Києві Іван Козленко написав заяву про звільнення з посади через відсутність фінансування культурної інституції. У четвер силові відомства провели обшуки в Центрі.

Про це Козленко написав на своїй сторінці у Facebook.

“Паспорт бюджетної програми Мінфін повернув Мінкульту без погодження. Отже, фінансування не буде“, – повідомив він.

Козленко пов'язує початок негараздів із приходом Марини Кудерчук на посаду голови Державного агентства України з питань кіно.

“На жаль, через кричущу некомпетентність та відвертий саботаж новопризначеної на сумнівному конкурсі голови Держкіно Кудерчук М.М. та начальника управління економічного розвитку та фінансів Міністерства Якубівського В.В., паспорти бюджетної програми 3806030 досі не підписані, в Міністерство фінансів України надано завідомо некоректну інформацію по результативних показниках Центру, а будь-яка комунікація з Центром з боку обох посадових осіб ігнорується”, – написав Козленко.

Він додав, що нескінченне переформатування та “реформування” Мінкульту призвело до остаточного провалу державної культурної політики.

“Керувати ліквідацією Національного центру Олександра Довженка, розвитку та встановленню міжнародної репутації котрого я присвятив вісім років свого життя, я відмовляюсь”, – резюмував Козленко.

По якомусь часі Іван Козленко повідомив про початок обшуку.

“У нас обшук поліції та СБУ. Вилучають документи. З сьогоднішньою нашою заявою це не пов’язано. Розслідують кримінальну справу за актом ревізії Державної аудиторської служби України”, – написав він.

Прокуратура Києва повідомила в коментарі "Українській правді", що обшуки пройшли за рішенням суду у справі про розтрату, котру розслідує столична поліція. Провадження відкрили за результатами ревізії Державної аудиторської служби України фінансово-господарської діяльності Центру Довженка за період з 01.01.2015 до 31.01.2019.

Правоохоронці стверджують, що перевірка виявила порушення при розрахунках плати за оренду державного майна – недоотриманя коштів від оренди державних приміщень внаслідок неефективного управління державним майном балансоутримувачем.

Під час обшуків виявили документи, котрі підтверджують взаємовідносини Центру Довженка з суб’єктами господарювання, які орендували майно Центру у 2015-2019 роках. На думку аудиторів, орендна плата, що нараховувалася у період з 2015-го по 2019-й за договорами оренди, є значно меншою від орендної плати, розрахованої за експертними оцінками, які діяли у той час.