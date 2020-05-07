Від 8 травня має запрацювати КПП «Рава-Руська – Гребенне».



Уряд своїм розпорядженням від 6 травня відновив роботу двох пунктів пропуску на державному кордоні України. Один з них – автомобільний пункт пропуску «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею у Львівській області. Як повідомили у Держприкордонслужбі України, пункт пропуску має відновити свою роботу з 00:00 8 травня.

Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Натомість у польському посольстві сьогодні вдень оприлюднили інформацію про те, що відповідні органи не отримували жодного запиту щодо відновлення роботи КПП «Гребенне – Рава-Руська», тож пункт пропуску й надалі залишається закритим.

«У зв’язку з інформацією, яка з’являється в мас-медіа про відновлення українською стороною контролю для пропуску через кордон в КПП Рава-Руська – Гребенне, інформуємо, що до відповідних органів Республіки Польща, як дотепер, не надходив жоден запит щодо цього», – зазначили на сайті Посольства РП в Україні.

6 травня на своєму засіданні уряд ухвалив рішення відновити роботу двох пунктів пропуску через державний кордон: для автомобільного сполучення “Рава-Руська” у Львівській області та для морського сполучення “Скадовський морський торговельний порт” на Херсонщині. Раніше вони були закриті у зв’язку з пандемією.

«Пункти пропуску через кордон для морського сполучення у Скадовському порту та для автомобільного сполучення “Рава-Руська” відновлюють свою роботу», – прокоментував це рішення міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Відновити роботу пункту пропуску “Рава-Руська” вирішили для того, щоб зменшити завантаженість нині працюючих КПП “Ягодин” і “Краковець” для автомобільного сполучення з Польщею та знизити скупчення вантажного транспорту на кордоні.

З урахуванням змін, внесених урядовими рішеннями, на державному кордоні тимчасово закриті 123 пункти пропуску, а в 19 тимчасово припинене пішохідне сполучення, – нагадали в ДПСУ. Із 17 березня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автомобільного (для автобусів) сполучення.

Утім відкриття пункту пропуску не означає автоматично можливості потрапити за кордон для всіх категорій громадян. Як нагадує сайт VseTutpl.com, згідно з рішенням Ради міністрів Польщі, щонайменше до 13 травня на територію держави зможуть в’їжджати лише певні групи іноземців. До таких категорій належать: подружжя або діти громадян Польщі; власники Карти поляка; дипломати та члени їхніх родин; іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі; іноземці, які мають право працювати на території Польщі.

Окрім цього, після прибуття до Польщі громадяни України, Росії та Білорусі зобов’язані пройти обов’язковий 14-денний карантин. Віднедавна таку обов’язкову умову скасували тільки для громадян сусідніх із Польщею країн ЄС, які прибувають в Польщу для навчання або виконання роботи. Мету в’їзду необхідно підтвердити документально.