Учасники Революції гідності заявили про опір реваншові.

Низка українських інтелектуалів, громадських діячів, політиків, ветеранів ініціювала відкрите звернення від імені учасників Революції гідності, в котрому декларує намір протидіяти реваншу.

Під колективною заявою, зокрема, підписалися Іван Дзюба, В'ячеслав Брюховецький, Йосип Зісельс, Євген Бистрицький, Тарас Возняк та інші.

"В Україні зростає загроза реваншу. Влада кидає виклик захисникам України від російської агресії. За ґратами залишаються безпідставно заарештовані добровольці. Планомірно розширюється коло сфабрикованих справ проти лідерів та учасників Революції гідності. За мовчазної і прихильної згоди влади нахабніють проросійські сили і прямі аґенти Кремля. Свідомо і зухвало чиняться спроби скомпрометувати пам’ять героїв Майдану, переглянути національну історичну та гуманітарну політику. Ігнорується закон про державну мову. Майже до нуля зведено реалізацію курсу України на членство в Європейському Союзі і НАТО", – ідеться у зверненні.

"Влада на чолі з Президентом Володимиром Зеленським довела державу до межі масштабної кризи та економічного колапсу. В управлінні країною царюють невмілі експерименти та безлад", – констатують автори заяви.

Учасники Революції гідності застерігають владу від намірів наступу проти ідеалів Майдану та європейського вибору України.

"Революцію гідності неможливо зупинити. Майдан – це не стихійний бунт чи сваволя. Майдан – це історичний приклад національної і соціальної солідарності, взаємної підтримки і самопожертви українців. Це – громадянське піднесення, яке неминуче утвердить нову Україну. Незалежно від різниці у поглядах і політичних переконаннях, ми були, є і будемо разом на сторожі вільної і справедливої України", – ідеться у заяви.

Учасники звернення закликають не випробовувати волю вільних людей: "Реванш не пройде. Ми були і залишаємося вірними присязі Україні, складеній на Майдані".

Автори закликали всі національні і суспільні сили "стати пліч-о-пліч проти реваншу і задля захисту Майдану та свободи України".

Звернення підписали В’ячеслав Брюховецький, Іван Дзюба, Йосиф Зісельс, Ігор Козловський, Ільмі Умеров, Олена Стяжкіна, Микола Рябчук, Діана Клочко, Леонід Фінберг, Наталка Білоцерківець, Юрій Макаров, Сергій Квіт, Максим Стріха, Володимир Василенко, Володимир Огризко, Дмитро Ярош, Юрій Щербак, Роман Безсмертний, Данило Лубківський, Михайло Басараб, Андрій Левус, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Михайло Гончар, Володимир В’ятрович, Ірина Моряк, Стефан Бандера, Євген Бистрицький, Михайло Винницький, Тарас Возняк, Карл Волох, Володимир Дубровський, Геннадій Друзенко, Володимир Єрмоленко, Олександр Ірванець, Вахтанґ Кебуладзе, Олексій Панич, Валерій Пекар, Володимир Тихий, Сергій Фоменко та інші.