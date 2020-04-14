ДБР: Штурмові Майдану передував підпал офісу Партії регіонів.

 

Державне бюро розслідувань України просить обрати для колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. При тім ДБР переконує, що не має у цій справі жодної політичної мети.

 

 

Про це йдеться у зверненні в.о. директора ДБР Олександра Соколова, поширеному на сайті відомства.

 

Соколов зазначає, що правоохоронці могли просити і про жорсткіший запобіжний захід, однак врахували той факт, що Чорновол виховує двох дітей, а також пандемію коронавірусу.

 

ДБР інкримінує Тетяні Чорновол убивство працівника офісу Партії регіонів Володимира Захарова внаслідок умисного підпалу.

 

Державне бюро розслідувань також зазначає, що насправді кримінальну справу почали ще попередники. "Кримінальне провадження за фактом вбивства громадянина Захарова під час масових протестів розслідувалось з 2014 по 2017 роки слідчими Нацполіції. Саме завдяки нашим колегам з Нацполіції було зібрано основні докази по справі, проведено ряд важливих експертиз, допитано свідків та встановлено осіб, причетних до вчинення особливо тяжкого злочину", – йдеться у повідомленні.

 

ДБР жалкує, що після переходу в 2017 році кримінальногго провадження до Управління спеціальних розслідувань ГПУ ця справа більше не розслідувалася.

 

Олександр Соколов стверджує, що розслідувати смерті, спричинені, правдоподібно, самими майданівцями, є рекомендацією Моніторингової місії ООН з прав людини.

 

У коментарі ДБР, поширеному у Facebook, є також такий фрагмент: "Відповідно до матеріалів кримінальних проваджень та встановленої хронології подій, розстріли на Майдані та прилеглих вулицях у м. Києві 18.02.2014 розпочалися після підпалу офісу «Партії регіонів»".

 

Адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська висловила обурення позицією ДБР. 

 

"Дуже цікаво ким саме (яким органом досудового розслідування, конкретним підрозділом, слідчою групою) і в яких кримінальних провадженнях таку цікаву хронологію встановлено. І хто ці провадження розслідував і коли. Бо, взагалі-то до того, як "неадвокат неянуковича небабіков" не став першим заступником директора ДБР, це була позиція захисту Януковича. І саме таку "хронологіію подій" обстоювали його адвокати, обґрунтовуючи "державний переворот", – обурилась Закревська.

 

Адвокат нагадала: на момент підпалу офісу ПР уже тривало криваве побиття протестувальників в Маріїнському парку, велась стрільба по протестувальникам з боку внутрішніх військ і "Беркуту"

 

"Відірвані руки, розбиті голови, простріляні очі... Все це саме 18 лютого, навіть якщо ми не берем попередні дати почалося раніше", – наголосила Євгенія.

 

14.04.2020

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