Силовики прийшли з обшуками в Музей Майдану перед річницею Революції Гідності.

У Києві в Національному музеї Революції Гідності у четвер, 19 листопада, правоохоронці провели обшук. Робота музею була частково заблокована акурат у день, коли почалася наукова конференція, присвячена Майданові.

“У нас обшук! У ці хвилини саме відкрили і проводимо міжнародний науковий форум, готуємо заходи до річниці Революції Гідності”, – повідомила адміністрація музею вранці у Facebook.

Директор музею Ігор Пошивайло повідомив, що обшук провели і в нього вдома. "О сьомій ранку увірвалися до квартири з обшуком слідчі поліції та СБУ. Так само зранку ці ж хлопці заблокували роботу двох приміщень музею", – поінформував Пошивайло.

Пан Ігор іронічно звернувся до слідчих: "У нас же не 1930-ті роки", але додав: уже таки "30-ті, 30-ті...".

"Такі дії у переддень Дня гідності та свободи, коли основні заходи з відзначення річниці Майданів і резонансні заяви-звернення – на музеї, це – ВИПАДКОВІСТЬ?" – риторично спитав директор установи.

Завідувачка інформаційного відділу Національного музею Революції Гідності Ольга Сало повідомила в коментарі телеканалу "Прямий", що слідчі вилучили в музеї оригінали документів. Демонстрували рішення суду.

Ольга Сало звернула увагу: є два ключові періоди, коли діяльність музею стає помітною для громадськості, – це День гідності та свободи і День Героїв Небесної Сотні. "Це найнапруженіший період роботи музею. Ми працюємо ледь не цілодобово. І дуже бентежить, що саме зараз до нас прийшли з обшуками", – обурилася вона.

Ігор Пошивайло сказав, що обшуки проводили через недобудований музей. "Ідеться про кошти, які були витрачені на закупівлю будматеріалів для спорудження меморіалу Героїв Небесної Сотні. Два роки тому відбувся міжнародний конкурс, потім пройшов тендер, був визначений генпідрядник. Меморіал мав бути відкритий у лютому 2019 року. Але на територію, де мав бути меморіал, наклали арешт. Всі будматеріали зберігаються в генпідрядника, також є вся документація. Дивно, що саме сьогодні виникла необхідність провести обшуки”, – цитує видання "Новинарня".