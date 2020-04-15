ДБР кличе В'ятровича на допит через форум про Голодомор.

 

Державне бюро розслідувань викликає на допит колишнього голову Українського інституту національної пам'яті, народного депутата Володимира В'ятровича ("Європейська солідарність") у справі про проведення міжнародного форуму до 85-х роковин Голодомору.

 

 

 

Справу відкрито за заявою народного депутата зі "Слуги народу" Максима Бужанського. Той звинувачує В'ятровича в марнуванні бюджетних грошей, передбачених для конференції. Про це В'ятрович повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

"Імперія завдає удар у відповідь. Мене викликають на добит в ДБР. У якості свідка по справі, ініційованій Бужанським, – за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-м роковинам пам‘яті жертв Голодомору. У нас знову садитимуть за правду про злочини комуністів?" – обурився В'ятрович.

 

У листопаді 2019 року, невдовзі після складення присяги Володимиром В'ятровичем, Бужанський заявив, що Український інститут національної пам'яті займався привласненням бюджетних коштів під час організації заходів до Дня пам'яті жертв Голодомору. 

 

Бужанський заявляв, що у 2018 році була організована "якась триденна, якщо не помиляюся, конференція, запрошені 400 учасників". Нардеп вважає, що число делеґатів було роздутим, а Володимир В'ятрович даремно влаштував фуршет для учасників. "Я обіцяв наздоганяти цих злочинців, я цим займаюся", – погрожував тоді Бужанський.

 

 

Володимир В'ятрович повідомив, що він отримав повістку про допит за підписом слідчого Амеліна. Колишній голова УНІП мав із ним справу раніше – В'ятрович оскаржив дії Амеліна в суді через те, що той відмовився відкривати кримінальне провадження щодо Андрія Єрмака та Леніда Кучми за фактом домовленості про створення "консультаційної ради" з бойовиками у Мінську.

 

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