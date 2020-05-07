Зеленський назвав "хитро зробленими старими політиками" лідерів "Слуги народу".

Президент України Володимир Зеленський розкритикував ідею зі створенням додаткових бар'єрів для реґіональних або маленьких політичних партій на місцевих виборах і звинуватив авторів цієї ідеї в тому, що вони "хитро зроблені". Зеленський, щоправда, певен, що ця ідея належить "старим політикам", хоча насправді її висловив заступник керівника фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"В окремих політичних партіях активізувався вірус, який сидить у них останні 28 років. Цей вірус називається "хитрозробленість". Розуміючи свої мізерні шанси на місцевих виборах, деякі партії намагаються змінити законодавство і встановити надумані бар'єри для реґіональних партій", – заявив Президент у своєму відеозверненні увечері в середу.

"Таким чином, старі політики хочуть, незважаючи на політичну волю мешканців області, пролізти в місцеві органи влади. Фактично, позбавити невеликі партії і безпартійних громадян змінювати свій реґіон на краще", – додав Зеленський.

Президент запевнив, що на майбутніх місцевих виборах від партій не вимагатимуть представництва у двох третинах областей і подолання п'ятивідсоткового бар'єру в масштабах країни. "Я цього не допущу... Це позиція моя і партії "Слуга народу", – запевнив Зеленський.

Водночас, саме партії "Слуга народу" належить ідея зі запровадження низки додаткових вимог для партій, котрі братимуть участь у місцевих виборах: для балотування – висунути списки у 2/3 округів; для розподілу мандатів – отримати 5% голосів за свої списки у межах усієї держави (у такий спосіб, отримання навіть 95% голосів на виборах до місцевої ради не ґарантувало би мандата).

Кілька тижнів тому голова політради партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв в інтерв'ю ZN.UA, що зміна вибрчого законодавства зумовлена необхідністю "структурувати політичний ландшафт" і не допустити загрози сепаратизму.

"Все, що стосується обговорюваних пропозицій про 2/3 охоплення країни для партії і п'ятивідсотковий бар'єр на національному рівні, – це спроба навести порядок і структурувати місцевий політичний ландшафт. Більш того, у статті 3 закону про партії чітко написано, що в Україні створюються лише загальнонаціональні партії, а регіональні – заборонені. Але у нас, як гриби після дощу, ростуть партії мерів. У рамках одного міста або реґіону. Коли ми говоримо про такі тенденції в центральних областях країни, це ще пів біди... Коли йдеться про прикордонні райони, то це вже може бути зовсім інша історія", – зазначив Корнієнко.

Минулого тижня шерег українських позапарламентських партій виступив із колективним зверненням проти ініційованих "Слугою народу" змін до виборчого законодавства, котрі забезпечать великим партіям узурпувацію влади у місцевих органах влади й унеможливлять будь-яке партійне життя на низовому рівні. Звернення підписали представники Української Галицької партії, “Сили людей”, "Хвилі”, “Національної платформи”, “Правого сектору”, “ДемАльянсу”, "5.10", Патріотичної партії України”, “України соборної”.

"Встановлення національного виборчого бар’єра у 5% на місцевих виборах – це те, що науковці називають процесом партизації влади. По суті – це насильницький примус всіх політиків на місцевому рівні балотуватися від одної провладної партії, яка стовідсотково виграє вибори. Процес монополізації буде завершено та сягне масштабів “Єдіной Росіі”, – йдеться у заяві.

"Якщо влада опиниться в руках однієї партії – це породить новий гібрид КПРС. Якщо на рівні міст та громад зникне конкуренція між політичними силами, це, в першу чергу, вдарить по правах та свободах людини та знищить будь-які надії на економічний розвиток. На місцях відбуватиметься те саме, що ми сьогодні бачимо на національному рівні: влада буде захищати крупний капітал, знищуючи малий та середній бізнес. Монополізація завжди має однаковий результат – активних людей кидають за ґрати, а хліб неодмінно дорожчає", – пояснюють автори заяви.