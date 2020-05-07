Польща відтермінувала поштові президентські вибори.

Їхня нова дата поки що невідома.



Ярослав Качинський і Ярослав Ґовін

Президентські вибори в Польщі 10 травня, як це планувалося раніше, не відбудуться. Про таке рішення повідомили в середу лідер правлячої в Польщі партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський, а також його коаліційний партнер, лідер політичного об'єднання «Порозуміння» Ярослав Ґовін (Jarosław Gowin).

«У зв'язку з відкиданням опозицією всіх конструктивних пропозицій, які уможливлюють проведення цьогорічних президентських виборів у встановлені в конституцією терміни партії “Право і Справедилвість” та “Порозуміння” Ярослава Ґовіна підготували вирішення, яке гарантує полякам можливість взяти участь у демократичних виборах… Після завершення терміну 10 травня 2020р. та передбачуваним рішенням Верховного суду про їхню нечинність через те, що вони не відбулися, спікер Сейму Республіки Польща оголосить нові президентські вибори в найближчий з можливих термінів», – наголошується в їхній заяві, поширеній польською інформаційною агенцією PAP.

Також у заяві зазначається, що, «піклуючись про безпеку поляків, враховуючи епідемічну ситуацію», вибори будуть проводитися шляхом поштового голосування. Точна нова дата виборів поки що невідома. Раніше йшлося про 23 травня. Тепер ведуться розмови про перенесення голосування на червень, а то й на липень.

До перенесення виборів довелося вдатися після того, як п’ятого травня Сенат Польщі відхилив закон про так зване кореспонденційне голосування, тобто голосування за допомогою пошти на виборах президента. Це рішення підтримало 50 сенаторів, проти було 35, один утримався. Для подолання сенатського вето у нижній палаті необхідна абсолютна більшість голосів депутатів. ПіС разом з "Порозумінням такою більшістю диспонують. Однак лідер "Порозуміння" Ярослав Ґовін відмовився підтримати у цьому питнні "ПіС". Проти кореспонденційного голосування публічно виступили всі колишні президенти РП та більшість екс-прем'єрів, непублічно проти такої форми виборів виступає польський Костел. Соціологічні опитування вказували, що від участі в таких виборах відмовляються 70% виборців, 49% опитаних вважає тку форму виборів незаконною.

Кандидатом від правлячої партії на президентських виборах виступає чинний глава держави Анджей Дуда. Він впевнено лідирує в опитуваннях громадської думки – з тих 30%, що декларують участь у кореспонденційному голосуванні за нього схильні проголосувати 52%.

Дуда обіймає посаду президента Польщі з 2015 року.