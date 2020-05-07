Число одужань від коронавірусу зросло до 300 на добу.

Протягом минулої доби в Україні виявили 507 нових випадків коронавірусної хвороби – на 20 більше, ніж днем раніше. У такий спосіб, загальне число інфікованих зросло до 13691 (933 із недужих – діти).

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 340 осіб (13 смертей за добу). Серед померлих 19 – медики.

Загалом 2396 пацієнтів уже одужали (299 із них – рекорд! – за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом потребували госпіталізації 4193 особи (170 дітей). Апарат штучної вентиляції легенів застосовували для 178 людей.

За добу зафіксували 109 нових випадків коронавірусної хвороби серед медичних працівників. Всього занедужало 2660 медиків.

Найбільш інтенсивне поширення коронавірусної хвороби зафіксували у Чернівецькій (+63), Одеській (+63), Дніпропетровській (+56), Харківській (+45) і Львівській (+42) областях.