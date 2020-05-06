Єрмак пропонує Німеччині і Франції піти на новий формат Контактної групи.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував лідерам країн "Нормнадської четвірки" підтримати новий формат Тристоронньої контактної групи. Єрмак виступив за те, щоб на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, сторони узгодили розширений склад делеґацій України, Росії та ОБСЄ "відповідно до пропозицій української сторони".

Про це йшлося під час телефонної розмови з політичними радниками лідерів "Нормандської четвірки" у середу, повідомив Офіс Президента.

Єрмак доповів співрозмовникам, що "для прискорення мінського процесу" Президент підписав указ, у якому підвищив представництво України в ТКГ. "Ми підняли його до дуже високого офіційного рівня", – хвалиться права рука Володимира Зеленського.

Зокрема, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати – голови профільних комітетів Верховної Ради.

Українська сторона також запропонувала залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, котрі були вимушені залишити ці райони після травня 2014 року. На думку Єрмака, цих людей слід залучати до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених "мінськими" домовленостями.

Водночас, Андрій Єрмак ствердив, що для нього неприпустимо провадити переговори із представниками невизнаних квазідержавних утворень.

"Високий офіційний статус членів делегацій дасть можливість швидше та ефективніше ухвалювати рішення, виконувати їх і бачити, хто їх не виконує", – бачить Андрій Єрмак.

Як писав Z, у вівторок Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад делеґації України для участі в Тристоронній контактній групі. Офіс Президента повідомив, що Леонід Кучма залишиться головою делеґації; його роль – забезпечити "спадкоємність і непорушність українських позицій". Водночас, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відрекомендовано як модератора діяльності української делеґації в ТКГ.

Згідно з указом Президента, до складу делеґації увійшли: віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник голови делеґації), голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань), заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Колишня представниця України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що зміна формату ТКГ сприятиме леґалізації переговорів із бойовиками.

“Мій коментар дуже простий – це продовження легітимізації “республік”, новий крок до реалізації сценарію Кремля про “прямий діалог з Донецьком і Луганськом”. Чому? Тому що в переговорну групу офіційно вводяться представники виконавчої влади на рівні віцепрем‘єра і заступників міністрів. Тим самим піднімаючи статус так званих “представників” ОРДЛО, які сидять в Мінську як запрошені, а не учасники”, – написала Геращенко у Facebook.

На її думку, присутність у Мінську керівників профільних комітетів ВР також дозволить РФ і її маріонеткам гучніше говорити про “узгодження українського законодавства з ОРДЛО”.

“Нас вперто штовхають до місцевих виборів під дулами автоматів в жовтні 2020 року на Донбасі. Й це будуть псевдовибори, звичайно, але вони допоможуть Москві зняти санкції”, – прокоментувала Геращенко.

"Україна виконує й буде виконувати все, про що домовилися лідери ["Нормандської ечтвірки"] у Парижі. Саме з цією метою ми запропонували новий формат ТКГ", – прокоментував Єрмак.