Зеленський визначив Єрмака модератором переговорів у Мінську, а Кучму – ґарантом спадку.

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад делеґації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Як ідеться у повідомленні на офіційній інтернет-сторінці Президента, Леонід Кучма залишиться головою делеґації; його роль – забезпечити "спадкоємність і непорушність українських позицій".

Водночас, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відрекомендовано як модератора діяльності української делеґації в ТКГ.

"Процес урегулювання ситуації на Донбасі складний, а тому має тривати безперервно. Україна хоче займати більш жорстку та ініціативну позицію, тому що нам потрібні істотні зрушення в цілій низці проблем. Потрібні більш чіткі визначення спірних і конфліктних точок та більш рельєфне позначення власних позицій", – прокоментував Єрмак.

Згідно з указом Президента, до складу делеґації увійшли: віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник голови делеґації), голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань), заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Колишня представниця України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко вважає, що зміна формату ТКГ сприятиме леґалізації переговорів із бойовиками.

“Мій коментар дуже простий – це продовження легітимізації “республік”, новий крок до реалізації сценарію Кремля про “прямий діалог з Донецьком і Луганськом”. Чому? Тому що в переговорну групу офіційно вводяться представники виконавчої влади на рівні віце-прем‘єра і заступників міністрів. Тим самим піднімаючи статус так званих “представників” ОРДЛО, які сидять в Мінську як запрошені, а не учасники”, – написала Геращенко у Facebook.

На її думку, присутність у Мінську керівників профільних комітетів ВР також дозволить РФ і їх маріонеткам гучніше говорити про “узгодження українського законодавства з ОРДЛО”.

“Нас вперто штовхають до місцевих виборів під дулами автоматів в жовтні 2020 року на Донбасі. Й це будуть псевдовибори, звичайно, але вони допоможуть Москві зняти санкції”, – прокоементувала Геращенко.