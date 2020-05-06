На завтра в Карпатах прогнозують до 35 см снігу.



Сьогодні у Прикарпатті та в Карпатах випав сніг. Зокрема, вранці засипало снігом гору Піп Іван Чорногірський на Івано-Франківщині, Тростян у Славську на Львівщині. Сніг падав і у Львові, проте швидко розтанув, оскільки температура повітря становила +2-4 градуси. Завтра ж, 7 травня, за інформацією рятувальників, у Карпатах очікується приріст снігового покриву: на середньогір’ї – до 20 см, а на високогір'ї – до 35 см. Про це повідомили на fb-сторінці «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах»​.

Таку погоду прогнозують синоптики в Карпатах 7 травня. Фото: ventusky.com

В Управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області також попередили про погіршення погоди на території області протягом ночі та ранку 7 травня. Протягом доби 7 травня ймовірне посилення північно-західного вітру.

Проте складні погодні умови на Івано-Франківщині протримаються недовго. Вже ближче до вихідних погода дещо вирівняється. І хоча температура повітря найближчими днями буде не надто високою (13-19 градусів тепла), все ж вікенд синоптики обіцяють без дощів.

На Львівщині погодні умови ускладнилися вже сьогодні, 6 травня. Цього дня на території області були і дощ, і сніг, і грози з поривами вітру. Як повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, складною погода на території Львівщини буде й уночі проти 7 травня. Зокрема, в гірських районах очікується налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини. Уночі та вранці 7 травня на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки від 0 до -3º. На дорогах – ожеледиця.

За інформацією сайту Accu Weather, у вихідні львівська погода також трохи втихомириться. Буде не спекотно, але дощів у вихідні не обіцяють. Втім уже з понеділка на Львівщині знову дощитиме.

Як інформують в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області, на Тернопіллі завтра, 7 травня, також очікують поривів холодного північно-західного вітру 15-20 м/с, в ночі та вранці місцями можливі зливи. Уже від п'ятниці погода на Тернопіллі покращає. Хоча у вівторок, 12 травня, тут знову ймовірний дощ.

Загалом 7 травня в Україні погоду визначатиме циклон та атмосферні фронти, – написала на fb-сторінці синоптикиня Наталка Діденко. Тож варто чекати дощів, гроз, штормового вітру, сонячні прояснень і снігу водночас.

Негода, яка нині вирує в західних областях, пройде також Північчю України, торкнеться Харківщини, Полтавщини, Вінничини, Кропивницького з районами, частини Черкащини. Удень 7 травня ареал нестійкої погоди переміститься трохи східніше, найбільша імовірність дощів – уздовж смуги Київщина, Житомирщина, Вінниччина й до Одещини. 7 травня можливі опади також на Сході, в Центрі та на Півдні.

За словами Наталки Діденко, «відновлення травневої справедливості, потепління, почнеться 9-10 травня», хоча наступного тижня ще буде кілька холодних днів.