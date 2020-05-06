Житомирська лабораторія не потрафить обробляти всі тести і зупиняє збір матеріалу.

 

Житомирський обласний лабораторний центр відмовився приймати 7-9 травня біоматеріали для тестування на коронавірус через перевантаження лабораторії.

 

Про це йдеться в листі головного санітарного лікаря області, копію котрого опублікувало видання LIGA.net.

 

 

Санітарний лікар зазначає, що лабораторія йде на такий крок через те, що завантажена аналізами на 7-8 днів наперед і не має змоги для зберігання такого обсягу матеріалу.

 

Чиновник закликав перебірливіше підходити до забору матеріалу. "Надалі просимо обґрунтовано підходити до забору та направлення матеріалу на ПЛР-тестування та як це передбачено стандартами", – йдеться у листі.

 

Станом на ранок 6 травня на Житомирщині виявили 456 випадків коронавірусної хвороби (померло – 11, одужало – 37).

 

06.05.2020

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