Житомирська лабораторія не потрафить обробляти всі тести і зупиняє збір матеріалу.

Житомирський обласний лабораторний центр відмовився приймати 7-9 травня біоматеріали для тестування на коронавірус через перевантаження лабораторії.

Про це йдеться в листі головного санітарного лікаря області, копію котрого опублікувало видання LIGA.net.

Санітарний лікар зазначає, що лабораторія йде на такий крок через те, що завантажена аналізами на 7-8 днів наперед і не має змоги для зберігання такого обсягу матеріалу.

Чиновник закликав перебірливіше підходити до забору матеріалу. "Надалі просимо обґрунтовано підходити до забору та направлення матеріалу на ПЛР-тестування та як це передбачено стандартами", – йдеться у листі.

Станом на ранок 6 травня на Житомирщині виявили 456 випадків коронавірусної хвороби (померло – 11, одужало – 37).