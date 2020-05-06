В Україні виявили понад 13 тисяч випадків коронавірусної хвороби.

 

Протягом минулої доби в Україні виявили 487 нових випадків коронавірусної хвороби – на 121 більше, ніж днем раніше. У такий спосіб, загальне число інфікованих зросло до 13184 (905 із недужих – діти).

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

 

 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 316 осіб (11 смертей за добу). Серед померлих 18 – медики.

 

Загалом 2097 пацієнтів уже одужали (222 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

Добовий приріст до загального масиву випадків становить 3,8% (попередної доби було 3%).

 

Областю-лідером за поширенням інфекції є Дніпропетровщина – 90 випадків за добу. Високий темп поширення хвороби зберігає Київ (+68). А Львівщина (+39) випередила Буковину (+37).

 

Загалом потребували госпіталізації 3880 осіб (161 дитина). Апарат штучної вентиляції легенів застосовували для 169 людей.

 

Всього занедужав 2551 медпрацівник (72 випадки за добу).

 

06.05.2020

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