В Україні виявили понад 13 тисяч випадків коронавірусної хвороби.

Протягом минулої доби в Україні виявили 487 нових випадків коронавірусної хвороби – на 121 більше, ніж днем раніше. У такий спосіб, загальне число інфікованих зросло до 13184 (905 із недужих – діти).

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 316 осіб (11 смертей за добу). Серед померлих 18 – медики.

Загалом 2097 пацієнтів уже одужали (222 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Добовий приріст до загального масиву випадків становить 3,8% (попередної доби було 3%).

Областю-лідером за поширенням інфекції є Дніпропетровщина – 90 випадків за добу. Високий темп поширення хвороби зберігає Київ (+68). А Львівщина (+39) випередила Буковину (+37).

Загалом потребували госпіталізації 3880 осіб (161 дитина). Апарат штучної вентиляції легенів застосовували для 169 людей.

Всього занедужав 2551 медпрацівник (72 випадки за добу).