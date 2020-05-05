Німеччина оголосила в розшук співробітника ГРУ Росії.

Його підозрюють в гакерській атаці на Бундестаґ

 

 

Німецька Федеральна прокуратура видала у вівторок, п’ятого травня, ордер на арешт російського гакера, котрий працює на ГРУ Росії. Про це повідомила газета Süddeutsche Zeitung. Росіянина звинувачують у зламі комп'ютерної системи Бундестаґу 2015 року.

 

За даними видання, підозрюваним є 29-річний уродженець міста Курська Дмитро Бадін. Зараз він імовірно є службовцем військової частини 26165, розташованої на Комсомольському проспекті в Москві. Отримані ним внаслідок атаки документи були викладені на сайт WikiLeaks.

 

Бадін також оголошений в міжнародний розшук Федеральним бюро розслідувань США. Американська влада підозрює його, а також інших учасників гакерського угруповання Fancy Bear в в атаках на сервери Демократичної партії США під час президентської кампанії 2016 року, а також на сервери Всесвітньої антидопінгової аґенції WADA, Організації зі заборони хімічної зброї і швейцарської хімічної лабораторії Spiez.

 

Гакерську атаку на комп'ютерну систему Бундестаґу було скоєно у квітні 2015 року. Гакерам вдалося проникнути у внутрішні мережі німецького парламенту і викрасти 16 Гб даних. Після цього комп'ютерну систему Бундестаґу довелося відімкнути на кілька днів з метою безпеки.

05.05.2020

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