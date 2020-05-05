МОЗ зупиняє другий етап медичної реформи.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, МОЗ планує переглянути другий етап медичної реформи.

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу у вівторок, переказує УНІАН.

"Українська медицина потребує справжньої реформи, яка має запрацювати як для медичних працівників, так і для пацієнтів, яка забезпечить українським лікарям гідну оплату праці, яка забезпечить українські лікарні сучасним обладнанням, яка забезпечить пацієнтів гідним обслуговуванням", – сказав Степанов, додавши, що цілковито поділяє позицію Президента, висловлену Володимиром Зеленським днем раніше.

Зі слів Степанова, той процес, який стартував 1 квітня, "важко назвати справжньою реформою". Бо той процес "не передбачає нічого доброго ані для медиків, ані для пацієнтів". "Ніхто з адептів цих процесів остаточно не усвідомлює катастрофічних наслідків, які відчують на собі українці. Я кажу це не просто так, а спираючись на цифри і факти, які ми отримали за результатами аудиту медичної сфери", – сказав міністр.

Голова МОЗ додав, що проєкт змін передбачав би звільнення близько 50 тисяч медичних працівників, закриття 332 лікарень – через дефіцит фінансування.

З його слів, дефіцит фінансування спостерігають у 984 лікарнях із 1747, які уклали договори з Національною службою здоров’я України. "Тобто більше як половина наших лікарень у 2020 році отримають фінансування менше, ніж у 2019 році. Якщо нічого не змінити, то мільйони українців будуть позбавлені доступу до нормального медичного забезпечення, розпочнеться стрімке поширення таких хвороб, як туберкульоз", – сказав він.

Степанов додав, що команда МОЗ працює над тим, щоб невідкладно змінити ситуацію, щоб запобігти масовому звільненню медиків та закриттю лікарень. "Це не означає, що ми збираємося згортати реформу, навпаки – її треба реалізувати, але суттєво змінивши, враховуючи українські реалії та виправивши допущені під час планування помилки", – резюмував він.

Колишній міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що рішення МОЗ зупиняє зміни в українській медицині й відкидає її назад.

"Називати “покращенням реформи” боягузливий крок у минуле – означає брехати та зневажати усіх українців, в тому числі медиків, які заслуговують на гідну та справедливу винагороду за свою роботу", – прокоментувала вона.

"Справжня трансформація системи охорони здоров’я не може бути втілена, коли влада прагне виключно подобатись. Не можна трансформувати рівень медичної допомоги у лікарнях та поліклініках, коли ти дивишся на медиків як на електорат/потенційний ризик для місцевих виборів восени", – обурилась Супрун.

Ексміністр сказала, що крок МОЗ прирікає медиків на "зрівнялівку і рабство", пацієнтів – на "страх, страждання і смерть".

Тим часом, народна депутатка Олександра Устінова опублікувала копію вже готового проєкту урядової постанови, повідомивши, що завтра Кабмін "вб'є медичну реформу".

"Після того, як Кабмін завтра це проголосує, станеться взагалі колапс системи, адже 60% закладів вже перейшли на нову, і тепер або в тих, хто чесно пахав і готувався до реформи, забиратимуть гроші на кухарок в інших, дірка в бюджеті стане ще більшою, а в системі відбудеться колапс", – прокоментувала вона.