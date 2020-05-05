Відсотковий приріст COVID-19 опустився до мінімального значення.

 

Упродовж минулої доби в Україні діагностували 366 нових випадків COVID-19 – це найменше число виявлених недужих, починаючи із 19 квітня. Станом на ранок 5 травня в Україні виявили 12 697 випадків коронавірусної хвороби (881 – діти).

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

 

 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 316 осіб (13 смертей за добу). Серед померлих 18 – медики.

 

Загалом 1875 пацієнтів уже одужало (256 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

Добовий приріст нововиявлених випадків до загального масиву діагнозів становить 2,9% – це мінімальний показник за півтора місяця.

 

Найінтенсивніше хвороба поширюється на Чернівеччині (61 новий випадок упродовж доби), в Києві (+48) та на Одещині (+42).

 

Загалом потребували госпіталізації 3762 особи (157 – діти). Апарат штучної вентиляції легенів застосовували для 167 людей.

 

Всього занедужало 2479 медиків (92 за добу).

 

05.05.2020

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