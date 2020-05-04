Адаптивний карантин: Франківщині і Тернопіллю продовжать обмеження.

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що після послаблення карантину державою окремі області з найвищим рівнем захворюваністю мають піти на "адаптивний карантин", а обмеження знімуть допіру після падіння трендів.

 

Про це Степанов сказав під час засідання уряду, повідомляє видання "Українська правда. Життя".

 

 

"Хочемо запропонувати критерій адаптивного карантину. У нас є деякі області – Чернівецька, Івано-Франківська, – де дуже високий рівень захворюваності. Ми не можемо собі дозволити там відкриття таке ж, як у інших областях, і ми вважаємо, що треба вводити механізм адаптивного карантину, якщо десь ми відкриваємо більшу палітру засобів торгівлі, то десь це буде менше. Ми будемо далі аналізувати ситуацію, якщо ми побачимо негативну тенденцію, то обмеження будемо звужувати", – сказав міністр.

 

Степанов підкреслив, що наразі Україна уже 17 днів поспіль реєструє понад 400 добових випадків коронавірусу. На його погляд, стабільні темпи приросту дозволяють ввести з 11 травня пом’якшення, водночас передбачивши конкретні карантинні обмеження для закладів, котрі підлягатимуть відкриттю.

 

Зі слів головного санлікаря Віктора Ляшка, у МОЗі клопотали про продовження карантину до 22 травня, тому що епідпроцес не йде на зниження, проте залишається стабільним.

 

"Починаючи з кінця квітня, у нас стабільно зростає кількість підтверджених випадків у найбільш заселених областях: у Дніпропетровській – на 30%, Харківській – на 40% і Одеській області. Захворюваність залишається найвищою у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській і Рівненській областях", – прокоментував він.

 

Тексту урядової постанови наразі не опубліковано.

 

 

04.05.2020

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