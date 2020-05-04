"Мої думки тихі" здобув "Золоту дзиґу" як найкращий фільм року.

Лауреатом кінопремії "Золота дзиґа" в категорії "Найкращий фільм" цього року стала стрічка Антоніо Лукіча "Мої думки тихі". Сам Лукіч також здобув нагороду як "Найбільше відкриття року".

Переможців українського кінороку оголосили на церемонії 4-ої Національної кінопремії “Золота дзиґа”. Церемонія відбулася в режимі онлайн через заборону масових заходів.

“Думаю, цей фільм був дуже важливим для багатьох. Для нас, для режисера, для батьків та дітей. Мені здається, він також важливий для кінематографу, оскільки показав, що авторські фільми можуть збирати бокс-офіси та аншлаги впродовж восьми тижнів. Як сказав нещодавно один український продюсер: "Українське кіно – не шлак”. Тому дуже важливо, що ця стрічка з'явилась”, – сказав продюсер стрічки “Мої думки тихі” Дмитро Суханов.

Переможцем у номінації “Найкраща режисерська робота” визнали Нарімана Алієва за фільм “Додому”.

Ахтем Сеїтаблаєв переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль" за гру в цьому фільмі.

Окрім того, Сеїтаблаєв спричинився до успіху як режисер кіно – знятий ним фільм "Захар Беркут" нагородили за найкращу роботу художника-постановника, найліпші костюми і найкращий грим.

Приз за найкращу жіночу роль дістався Ірмі Вітовській за роль у стрічці "Мої думки тихі".

"Думки..." також вибороли "українського Оскара" за найгарніший сценарій (співавтори – Валерія Кальченко, Антоніо Лукіч).

Лауреатами премії за найкращі ролі другого плану стали Віктор Жданов ("Вулкан") і Наталя Сумська ("Чорний ворон").

Фільм "Вулкан" Романа Бондарчука відзначили за найкращу операторську роботу (Вадим Ільков) і найліпший звук.

Найкращий музичний супровід був у "Гуцулці Ксені" (Тимур Полянський і фрік-кабаре Dakh Daughters), а також і найкраща пісня ("Мавка-Русалка").

"Над картинкою" блискуче попрацювала команда фільму "Фокстер і Макс": найвдаліший монтаж і візуальні ефекти.

Найкращим документальним фільмом оголошено "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" Надії Парфан.

"Золоту дзиґу" за найкращий короткометражний анімаційний фільм отримала робота “Кохання” (режисер Микита Лиськов), а найкращим короткометражним ігровим фільмом стало кіно “У нашій синагозі”.

Премію глядацьких симпатій отримав фільм “Крути 1918” Олексія Шапарєва – стрічка набрала найбільше голосів у глядацькому онлайн-голосуванні.

Премію за внесок у розвиток українського кінематографу отримала Ада Роговцева.

“Все життя я крутилася як дзиґа. І такої великої відпустки в мене ще не було. Як і всі, я дотримуюсь карантину, сиджу вдома у селі. Сподівалась, приїду на нагородження, зустрінемось, відсвяткуємо. Я вітаю усіх, хто отримав нагороду за конкретну роботу. Я отримала її як підсумок. Дякую усім, хто не забуває”, – прокоментувала Роговцева.