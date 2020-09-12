Ахтем Сеітаблаєв отримав Премію Стуса 2020 року.

 

Лауреатом Премії імені Василя Стуса 2020 року став український кінорежисер, актор Ахтем Сеітаблаєв

 

. Члени журі оголосили ім’я лауреата під час урочистої церемонії, яка відбулася 12 вересня у Києві, повідомляє PEN Україна.

 

 

Ахтем Сеітаблаєв зазначив, що був вражений мужністю Василя Стуса, коли дізнався історію його життя. На Сеітаблаєва також справила велике враження любов поета до своєї землі.

 

“Я й досі не уявляю, як йому вдалося перебороти свій страх перед молохом радянської влади, – сказав Сеітаблаєв. – Можливо, він знайшов ці сили в собі, бо вірив у те, що робив і створював, вірив, що, попри все, він не сам у своїй боротьбі, що є люди, які його підтримують, люди, яким не все одно… Люди, для яких є різниця між творенням і руйнуванням. Люди, яким важливо, які назви мають вулиці, на яких живуть їхні діти та батьки, навіть якщо вони освітлені й заасфальтовані. Люди, які знають різницю між рідним і ворожим. Люди, які з великою гідністю і мужністю відстоюють свої сенси та цінності. Багатьом із нас сьогодні значно легше жити та боротися за свою гідність, за життя своєї землі та своїх дітей тому, що був і є Василь Стус”.

 

Премія імені Василя Стуса була закладена 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Її щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції. 

 

Із 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво “Дух і літера” взяли на себе справу продовження ініціативи.

 

Кандидатів на здобуття цьогорічної премії висувало журі у складі: Мирослав Маринович – голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН; Андрій Курков – український письменник, президент Українського ПЕН; Влад Троїцький – театральний режисер, засновник Центру сучасного мистецтва “ДАХ”, лауреат Премії ім. В. Стуса за 2019 рік; Боґуміла Бердиховська – публіцистка, керівниця департаменту стипендій Національного центру культури у Варшаві; Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, віце-президентка Українського ПЕН; Юрко Прохасько – есеїст, перекладач; Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес Школи; Елеонора Соловей – літератературознавиця; Дмитро Стус – директор Музею ім. Шевченка; Леонід Фінберг – головний редактор видавництва “Дух і Літера”, член виконавчої ради Українського ПЕН.

 

12.09.2020

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