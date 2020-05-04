Німеччина послаблює карантинний режим.

У Європі знижується кількість летальних випадків від COVID-19.  

 

 

У Німеччині розпочався другий етап ослаблення карантинного режиму, запровадженого в середині березня на тлі поширення коронавірусу SARS-CoV-2. У понеділок, четвертого травня, в більшості федеральних земель дозволили відновити роботу перукарням, школам і релігійним храмам. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Дозволено також відвідувати вуличні дитячі майданчики.

 

У багатьох містах також відкрилися музеї, виставки, зоопарки та ботанічні сади. У землі Саксонія-Ангальт тепер дозволені зустрічі до п'яти осіб за дотримання мінімальної дистанції 1,5 метра, що дозволяє відновити, зокрема, заняття спортом в клубах і проведення різних освітніх заходів. Хоча в решті 15 землях залишається в силі заборона на зустрічі більше двох осіб.

 

У низці земель, зокрема Саксонії-Ангальт, Тюрінґії та Райнланд-Пфальці, дозволили відкрити всі крамниці й торгівельні центри незалежно від величини їхніх торгових площі. У багатьох федеральних землях відновлюється стаціонарне викладання в класах, яким наступного року треба буде складати випускні іспити, а також в останніх – четвертих – класах початкових шкіл. Учні випускних класів повернулися до шкіл ще в квітні. У всіх випадках мова йде про значно скорочений розклад, навчальний процес частково триває дистанційно. Решта класів поки що продовжують навчатися повністю в віддаленому режимі.

 

Ослаблення локдауну було погоджено 30 квітня під час відеоконференції федерального уряду і влад земель. Рішення про відкриття дитячих садків, всіх класів шкіл та відновлення роботи спортивних клубів та об'єднань, в тому числі проведення матчів футбольної Бундесліги, відкладено до шостого травня. Наступним етапом після цього стане вирішення питання про відкриття ресторанів, кнайп і готелів.

 

За даними міжнародної групи волонтерів Worldometer, станом на ранок понеділка, четвертого травня, в Німеччині налічують понад 165 тисяч інфікованих. Понад 132 тисячі заражених одужали, кількість летальних випадків – понад шість тисяч.

 

Тим часом в Європі загалом зафіксовано зменшення числа летальних випадків від COVID-19. Так, наприклад, Франція повідомила про 135 смертей, в Іспанії померли 164 людини, і цей показник – найменший з середини березня. В Італії померли 174 заражених, і це найнижча цифра за два місяці. Уряди згаданих країн готуються послабити умови карантину.

04.05.2020

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