В Україні виявили понад 12 тисяч випадків COVID-19.

Станом на ранок 4 травня в Україні виявили 418 нових випадків коронавірусної хвороби – на 84 менше, ніж днем раніше. У такий спосіб, загальне число інфікованих зросло до 12331 (855 із недужих – діти).

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 303 особи (15 смертей за добу). Серед померлих 18 – медики.

Загалом 1619 пацієнтів уже одужало (72 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Добовий приріст до загального масиву випадків становить 3,5% (попередної доби було 4,4%). Після вихідних число нововиявлених випадків є звикло меншим.

Областю-лідером за поширенням інфекції є Одещина – 80 випадків за добу. Стабільно високий приріст зберігає Буковина (+73).

Загалом потребували госпіталізації 3662 особи (152 – діти). Апарат штучної вентиляції легенів застосовували для 160 людей.

Всього занедужало 2387 медиків (62 випадки за добу).