288 осіб померло в Україні через коронавірус.

 

Протягом минулої доби в Україні виявили 502 нові випадки коронавірусної хвороби – на 48 менше, ніж днем раніше. У такий спосіб, загальне число інфікованих зросло до 11913 (829 із недужих – діти).

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

 

 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 288 осіб (9 смертей за добу). Серед померлих 18 – медики.

 

Загалом 1547 пацієнтів уже одужали (49 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

Добовий приріст до загального масиву випадків становить 4,4% (попередної доби було 5,1%).

 

Областю-лідером за поширенням інфекції є Одещина – 80 випадків за добу. Стабільно високий приріст зберігає Буковина (+73).

 

Загалом потребували госпіталізації 3565 осіб (149 – діти). Апарат штучної вентиляції легенів застосовували для 158 людей.

 

Всього занедужало 2325 медиків (аж 75 випадків за добу).

 

 

03.05.2020

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