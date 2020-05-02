Зеленський оголосив: до пом'якшення карантину – 10 днів.

 

Президент України Володимир Зеленський підтвердив вихід держави із карантину після 11 травня.

 

Про це Зеленський сказав у своєму п'ятничному зверненні. "До початку пом’якшення карантину залишилось 10 днів", – сказав він, згідно з повідомленням ОП.

 

 

"Пом’якшення карантину заплановане з 11 травня. У нас є чіткий поетапний план, за яким усе поступово буде відкриватись. І обов’язково настане етап, коли бажані парки, кафе, кінотеатри та метро запрацюють. Але як швидко це станеться – залежить тільки від вас", – сказав Зеленський у п'ятницю ввечері.

 

Відзначимо, вчора в Україні виявили 455 випадків COVID-19 – це одне з найменших значень за 10 діб. Водночас уже в суботу в Україні підтвердилося 550 випадків коронавірусної хвороби, а добовий приріст до загального масиву випадків виріс до 5,1% (попередної доби було 4,4%). У такий спосіб, оголошений раніше Зеленським 10-добовий відрахунок як передумова для пом'якшення карантину знову "обнулився".

 

Наразі ж Володимир Зеленський наполягає на продовженні суворого дотримання карантину: "Не розслабляємось і боремося з COVID-19 далі".

 

Президент запропонував поглянути на статистику. "Збільшення захворілих відбувається саме там, де люди повели себе легковажно: не дослухалися на Пасху, порушили правила карантину, допустили масові скупчення", – перелічив він.

 

02.05.2020

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