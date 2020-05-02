В Україні понад пів тисячі добових випадків COVID-19 вдруге за тиждень.

Протягом минулої доби в Україні виявили 550 нових випадків коронавірусної хвороби – на 95 більше, ніж днем раніше. У такий спосіб, загальне число випадків хвороби зросло до 11411 випаків. 771 серед недужих – дитина.
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 279 осіб (7 смертей за добу). Серед померлих 17 – медики.
Загалом 1498 пацієнтів вже одужали (85 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Добовий приріст до загального масиву випадків становить 5,1% (попередної доби було 4,4%). У такий спосіб, запропонований урядом 10-добовий відрахунок як передумова для пом'якшення карантину знову "обнулився" (Кабмін заявляв, що почне скасовувати карантинні обмеження при умові, що коливання не перевищуватимуть 5% упродовж 10 днів).
Областю-лідером за поширенням інфекції, як і раніше, є Чернівеччина (78 випадків за добу). Подібного високого епідеміологічного темпу досягнула і Дніпропетровщина (+72). Інтенсивний приріст виявили і в Закарпатті (+64).
Загалом потребували госпіталізації 3452 особи (145 – діти). Апарат штучної вентиляції легенів застосовували для 151 людини.
Всього занедужало 2250 медиків.
Чернівецька область – 1745 (+78)
Київ – 1494 (+41)
Івано-Франківська область – 942 (+43)
Тернопільська область – 823 (+30)
Київська область – 747 (+53)
Рівненська область – 689 (+31)
Закарпатська область – 496 (+64)
Львівська область – 465 (+11)
Дніпропетровська область – 436 (+72)
Вінницька область – 427 (+2)
Кіровоградська область – 394 (+2)
Житомирська область – 393 (+3)
Одеська область – 329 (+33)
Волинська область – 315 (+9)
Харківська область – 311 (+37)
Черкаська область – 304 (+8)
Запорізька область – 267 (+7)
Полтавська область – 212 (+1)
Миколаївська область – 140 (+14)
Херсонська область – 121 (+1)
Сумська область – 105 (+2)
Хмельницька область – 98 (+6)
Донецька область – 70
Чернігівська область – 51 (+1)
Луганська область – 37 (+2)
02.05.2020