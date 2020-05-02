В Україні понад пів тисячі добових випадків COVID-19 вдруге за тиждень.

Протягом минулої доби в Україні виявили 550 нових випадків коронавірусної хвороби – на 95 більше, ніж днем раніше. У такий спосіб, загальне число випадків хвороби зросло до 11411 випаків. 771 серед недужих – дитина.

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 279 осіб (7 смертей за добу). Серед померлих 17 – медики.

Загалом 1498 пацієнтів вже одужали (85 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Добовий приріст до загального масиву випадків становить 5,1% (попередної доби було 4,4%). У такий спосіб, запропонований урядом 10-добовий відрахунок як передумова для пом'якшення карантину знову "обнулився" (Кабмін заявляв, що почне скасовувати карантинні обмеження при умові, що коливання не перевищуватимуть 5% упродовж 10 днів).

Областю-лідером за поширенням інфекції, як і раніше, є Чернівеччина (78 випадків за добу). Подібного високого епідеміологічного темпу досягнула і Дніпропетровщина (+72). Інтенсивний приріст виявили і в Закарпатті (+64).

Загалом потребували госпіталізації 3452 особи (145 – діти). Апарат штучної вентиляції легенів застосовували для 151 людини.

Всього занедужало 2250 медиків.

Чернівецька область – 1745 (+78)

Київ – 1494 (+41)

Івано-Франківська область – 942 (+43)

Тернопільська область – 823 (+30)

Київська область – 747 (+53)

Рівненська область – 689 (+31)

Закарпатська область – 496 (+64)

Львівська область – 465 (+11)

Дніпропетровська область – 436 (+72)

Вінницька область – 427 (+2)

Кіровоградська область – 394 (+2)

Житомирська область – 393 (+3)

Одеська область – 329 (+33)

Волинська область – 315 (+9)

Харківська область – 311 (+37)

Черкаська область – 304 (+8)

Запорізька область – 267 (+7)

Полтавська область – 212 (+1)

Миколаївська область – 140 (+14)

Херсонська область – 121 (+1)

Сумська область – 105 (+2)

Хмельницька область – 98 (+6)

Донецька область – 70

Чернігівська область – 51 (+1)

Луганська область – 37 (+2)