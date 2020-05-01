Уряд вважає достатніми умови для виходу з карантину із 11 травня.

 

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов передбачає, що 11 травня уряд розпочне пом'якшення карантинних заходів, запроваджених у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

 

Пр це Степанов повідомив під час онлайн-брифінгу у п'ятницю, інформує УНІАН.

 

 

"Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, і я ще раз хочу наголосити: ми кожного дня аналізуємо ситуацію і готуємо пом'якшення карантинних заходів уже з 11 травня. Всі ці наші пом'якшення, всі наші дії ґрунтуються на думці фахівців, думці епідеміологів, думці наших вірусологів, які знають, як себе треба поводити в таких ситуаціях пандемії, яка зараз є в Україні", – заявив Степанов.

 

"11 травня ми будемо робити пом'якшення, бо сьогодні це дозволяє ситуація. Ці пом'якшення, які ми будемо робити, вони будуть ґрунтуватися на тих даних, які у нас є, і ми будемо впевнені, що вони у майбутньому, ці наші дії, не погіршать ситуацію", – сказав міністр.

 

Україна готується до поступового пом’якшення карантинних норм, детально опрацьовуючи всі етапи. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з Президентом.

 

Шмигаль зазначив, що в Україні щодня збільшується кількість людей, які одужують від COVID-19.

 

01.05.2020

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