Розблоковано кошти польського кредиту на розбудову прикордонної інфраструктури на Львівщині.


Кабінет Міністрів днями погодив внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, що дасть змогу розблокувати використання польського кредиту на 100 млн євро. За ці кошти, зокрема, розбудовуватимуть три міжнародні пункти пропуску на українсько-польському кордоні на Львівщині, – повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

 

Голова Львівської ОДА Максим Козицький зазначив, що завдяки цьому рішенню Львівщина зможе отримати дешеві фінансові ресурси для розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури й облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Кошти залучають під 0,15% річних на 30 років, – додали у Львівській облраді.

 

У рамках договору Укравтодор отримає 68 млн євро на розбудову дорожньої інфраструктури на підходах до шести пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні. Державна митна служба – 25 млн євро на облаштування пунктів пропуску «Шегині», «Краковець» та «Рава-Руська», а прикордонна служба України – 7 млн євро на реконструкцію семи відділів прикордонної служби.

 

Погоджені зміни уточнюють перелік операцій і товарів, що звільняються від оподаткування, сплати митних платежів на території України в рамках реалізації відповідного договору між урядами двох країн.

 

Пункт пропуску "Краковець-Корчова". Фото: auto-kordon.com

 

Міжурядову угоду про надання кредиту в розмірі 100 млн євро на покращення прикордонних доріг та митного сполучення Україна та Польща уклали ще у вересні 2015 року.

 

Основні умови угоди: розмір кредиту – до 100 млн євро; термін кредитування – 30 років; відстрочка платежу за кредитом і процентами за користування – 5 років; відсоток за користування кредитом – 0,15; обсяг товарів польського виробництва, використаних під час реалізації проєктів, має бути не меншим, ніж 60 відсотків вартості контракту.

 

На початку жовтня 2016-го Верховна Рада ухвалила відповідний закон, яким розподілила польський кредит: 68 мільйонів євро – на ремонт доріг, 25 мільйонів євро – для Державної фіскальної служби і митниці й 7 мільйонів – для Державної прикордонної служби.

 

Через складнощі з виконанням польськими підприємствами контрактів, замовниками за якими є Укравтодор, Служби автомобільних доріг у Львівській і Волинській областях, Державна фіскальна служба (правонаступник – Державна митна служба), зокрема, із ввезенням і закупівлею на території України необхідних товарів, вибірка кредиту наразі становить лише 5,8 млн євро.

01.05.2020

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