Пекін не допустив ВООЗ до коронавірусного розслідування.

Тимчасом китайська влада проводить своє власне розслідування виникнення вірусу.

Ґоден Ґалі

Китайська влада не допустила експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) до участі в розслідуванні щодо походження коронавірусу COVID-19. Про це в інтерв'ю Sky News заявив представник ВООЗ в КНР доктор Ґоден Ґалі (Gauden Galea).

Він повідомив, що ВООЗ робила відповідні пропозиції Державному комітету охорони здоров’я Китаю та представникам найвищої китайської влади, однак не отримала запрошення. «Виявити джерела походження вірусу дуже важливо. Суть в тому, що ми повинні знати якомога більше, щоб не допустити повторення подібного. Ми знаємо, що ведеться національне розслідування, але на даному етапі нас не запросили долучитися», – поскаржився Ґоден Ґалі.

За словами представника ВООЗ, організація також не отримала доступу до записів двох вуханьских лабораторій, які досліджують віруси. «Судячи з усіх наявних свідчень, колеги ВООЗ переконані, що вірус вийшов з Вуханя, але це природний, а не штучний вірус», – додав Галі.

Особливо дивною така поведінка влади КНР виглядає на тлі заяви заступника міністра закордонних справ КНР Юе Юйчена, зробленої в інтерв'ю американському телеканалу NBC, що, мовляв, Китай виступає за широку міжнародну співпрацю в галузі вивчення джерел коронавірусу.

Як заявили напередодні представники розвідувальної спільноти США, вони дійшли висновку, що новий коронавірус не був виведений штучно чи генетично модифікований. Водночас президент США Дональд Трамп заявив про наявність у нього інформації, яка підтверджує, що джерелом COVID-19 стала лабораторія у Вуханьскому інституті вірусології.