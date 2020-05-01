Переговори N4: Лавров вимагав від Кулеби розпочати прямі переговори з бойовиками.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про те, що Росія вимагала від офіційного Києва прямих переговорів із бойовиками у ході четвергових онлайн-перемовин голів зовнішньополітичних відомств "Нормандської четвірки". Кулеба відповів, що українська влада готова розмовляти з українськими громадянами з окупованого Росією Донбасу, але не з підконтрольними Росії бойовиками.

Про це Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу за підсумками розмови міністрів закордонних справ, інформує УНІАН.

"Насамперед, позиція України залишається незмінною, і її цілком підтримують наші партнери з Франції та Німеччини про те, що у нас Тристороння контактна група – у якій присутні Росія як держава-агресор, Україна як держава, яка захищається від агресії, та ОБСЄ як посередник, а також запрошені учасники, – залишається ключовим механізмом для пошуку взаємоприйнятних рішень, які мають вести нас до припинення війни і деокупації наших територій", – сказав Кулеба.

Він наголосив під час розмови, що Україна готова до діалогу з будь-яких найчутливіших питань, але ніколи не перетинатиме "червоних ліній", які суперечать інтересам країни.

Кулеба додав, що певна частина розмови була присвячена спробам міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова "завести інтерпретацію реальності в прямий діалог між Києвом та так званими, умовно їх назвемо, Донецьком і Луганськом".

"Я у зв'язку з цим хочу ще раз публічно наголосити, що Україна готова готова говорити з українцями, які проживають на окупованих територіях, – ба більше, ми прагнемо такого діалогу; але ми не повинні говорити з тими незаконними формуваннями, які не уповноважені належним чином представляти інтереси українців з окупованих територій, а також внутрішньо переміщених осіб, які були вимушені залишити зону бойових дій, а зрештою й окупаційну зону", – заявив Кулеба.

Також він сказав, що діалог має розвиватися. "Є відпрацьовані механізми взаємодії в Тристоронній контактній групі, і вона залишається основою для нашої роботи", – сказав Кулеба.

Окрім того, голова МЗС підкреслив, що переважно обговорювалися питання безпеки. "Це ще раз демонструє, що будь-яка політична дискусія в Мінському, нормандському форматі базується на принципі "спершу безпека". Це фундаментальний принцип – спершу безпека. І ми не плануємо від нього відступати", – заявив Кулеба.

При тім міністр закордонних справ України констатував відсутність довіри до Російської Федерації через недотримання нею слова.

"Проблема відсутності довіри обумовлена тим, що, на жаль, Російська Федерація неодноразово порушувала свої обіцянки. Вона існує. Ця проблема є об'єктивною, і її, я сподіваюсь, у Росії усвідомлюють. Але ми маємо все одно працювати для того, щоби отримувати необхідні результати і, нехай покроково, рухатися вперед, тому що, вибачте, іншої Росії у нас немає. У нас є така Росія, яка є, і нам з нею треба вести діалог для того, щоб припиняти російську агресію проти нашої держави і деокуповувати наші території на сході України, а також Крим", – сказав Кулеба.