В Україні від коронавірусу померло 272 особи.

Протягом минулої доби в Україні виявили 455 нових випадків коронавірусної хвороби – на 85 менше, ніж днем раніше. У такий спосіб, загальне число випадків недуги зросло до 10861 випаку (754 – діти).
Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 272 особи. Серед померлих 16 – медики.
Загалом 1413 пацієнтів вже одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом потребували госпіталізації 3335 осіб (144 – діти). Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 143 людини (у тому числі одна дитина).
Всього занедужало 2154 медики.
Добовий приріст до загального масиву випадків становить 4,4% (попередної доби було 5,5%).
Вінницька обл. — 425 (145 одужали);
Волинська обл. — 307 (64 одужали);
Дніпропетровська обл. — 364 (63 одужали);
Донецька обл. — 70 (12 одужали);
Житомирська обл. — 390 (23 одужали);
Закарпатська обл. — 432 (53 одужали);
Запорізька обл. — 260 (61 одужав);
Івано-Франківська обл. — 899 (72 одужали);
м. Київ — 1 453 (80 одужали);
Київська обл. — 694 (74 одужали);
Кіровоградська обл. — 392 (114 одужали);
Львівська обл. — 454 (87 одужали);
Луганська обл. — 35 (5 одужали);
Миколаївська обл. — 126 (6 одужали);
Одеська обл. — 296 (17 одужали);
Полтавська обл. — 211 (22 одужали);
Рівненська обл. — 658 (62 одужали);
Сумська обл. — 103 (62 одужали);
Тернопільська обл. — 793 (93 одужали);
Харківська обл. — 274 (26 одужали);
Херсонська обл. — 120 (44 одужали);
Хмельницька обл. — 92 (26 одужали);
Черкаська обл. — 296 (63 одужали);
Чернівецька обл. — 1667 (123 одужали);
Чернігівська обл. — 50 (6 одужали).
01.05.2020