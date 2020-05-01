В Україні від коронавірусу померло 272 особи.

Протягом минулої доби в Україні виявили 455 нових випадків коронавірусної хвороби – на 85 менше, ніж днем раніше. У такий спосіб, загальне число випадків недуги зросло до 10861 випаку (754 – діти).

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 272 особи. Серед померлих 16 – медики.

Загалом 1413 пацієнтів вже одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом потребували госпіталізації 3335 осіб (144 – діти). Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 143 людини (у тому числі одна дитина).

Всього занедужало 2154 медики.

Добовий приріст до загального масиву випадків становить 4,4% (попередної доби було 5,5%).



Вінницька обл. — 425 (145 одужали);

Волинська обл. — 307 (64 одужали);

Дніпропетровська обл. — 364 (63 одужали);

Донецька обл. — 70 (12 одужали);

Житомирська обл. — 390 (23 одужали);

Закарпатська обл. — 432 (53 одужали);

Запорізька обл. — 260 (61 одужав);

Івано-Франківська обл. — 899 (72 одужали);

м. Київ — 1 453 (80 одужали);

Київська обл. — 694 (74 одужали);

Кіровоградська обл. — 392 (114 одужали);

Львівська обл. — 454 (87 одужали);

Луганська обл. — 35 (5 одужали);

Миколаївська обл. — 126 (6 одужали);

Одеська обл. — 296 (17 одужали);

Полтавська обл. — 211 (22 одужали);

Рівненська обл. — 658 (62 одужали);

Сумська обл. — 103 (62 одужали);

Тернопільська обл. — 793 (93 одужали);

Харківська обл. — 274 (26 одужали);

Херсонська обл. — 120 (44 одужали);

Хмельницька обл. — 92 (26 одужали);

Черкаська обл. — 296 (63 одужали);

Чернівецька обл. — 1667 (123 одужали);

Чернігівська обл. — 50 (6 одужали).