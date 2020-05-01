В Україні від коронавірусу померло 272 особи.

 

Протягом минулої доби в Україні виявили 455 нових випадків коронавірусної хвороби – на 85 менше, ніж днем раніше. У такий спосіб, загальне число випадків недуги зросло до 10861 випаку (754 – діти).

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

 

 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 272 особи. Серед померлих 16 – медики.

 

Загалом 1413 пацієнтів вже одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

Загалом потребували госпіталізації 3335 осіб (144 – діти). Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 143 людини (у тому числі одна дитина).

 

Всього занедужало 2154 медики.

 

Добовий приріст до загального масиву випадків становить 4,4% (попередної доби було 5,5%).

 


Вінницька обл. — 425 (145 одужали);
Волинська обл. — 307 (64 одужали);
Дніпропетровська обл. — 364 (63 одужали);
Донецька обл. — 70 (12 одужали);
Житомирська обл. — 390 (23 одужали);
Закарпатська обл. — 432 (53 одужали);
Запорізька обл. — 260 (61 одужав);
Івано-Франківська обл. — 899 (72 одужали);
м. Київ — 1 453 (80 одужали);
Київська обл. — 694 (74 одужали);
Кіровоградська обл. — 392 (114 одужали);
Львівська обл. — 454 (87 одужали);
Луганська обл. — 35 (5 одужали);
Миколаївська обл. — 126 (6 одужали);
Одеська обл. — 296 (17 одужали);
Полтавська обл. — 211 (22 одужали);
Рівненська обл. — 658 (62 одужали);
Сумська обл. — 103 (62 одужали);
Тернопільська обл. — 793 (93 одужали);
Харківська обл. — 274 (26 одужали);
Херсонська обл. — 120 (44 одужали);
Хмельницька обл. — 92 (26 одужали);
Черкаська обл. — 296 (63 одужали);
Чернівецька обл. — 1667 (123 одужали);
Чернігівська обл. — 50 (6 одужали).

 

01.05.2020

До теми

Безкарні атентати кремлівських кілерів
Максим МУЛЯР
Атентати за кордоном стають вже звичним інструментом в арсеналі російських спецслужб. Безкарність кремлівських кілерів надихає їх на чимраз нові «подвиги». 
01.05.20 | | У світі
Феномен Турина
Роман Яців
Свого часу він теж не був відомий у масовій культурі, але для знаючих людей, для інтелігенції, був дуже авторитетною фігурою. Це сторінка історії не тільки українського малярства, але й освіти, фотосправи.
01.05.20 | | Штука
Пацики через призму сучасності
Юстина Добуш
«Пацики» не просто не зникли, вони еволюціонували, їм тепер не потрібно влаштовувати махачі на районах, вони можуть купити собі кращий одяг, можуть виїхати зі своїх містечок і зрештою «зробити нас всіх разом».
30.04.20 | | Штука
Здоров'я як культура
Галина ГОРОДЕЦЬКА
Covid-19 демонструє, як багато нам ще належить зробити в охороні здоров’я. І те, що ми маємо винести з пандемії вже сьогодні — це чіткіше бачення розвитку інституту громадського здоров’я.
29.04.20 | | Галичина
Максиміліан Максаков із Чернівців
Марія Максакова
Співаю у Чернівецькій філармонії, бо звідси мій дідусь, і я хочу віддати данину пам’яті. Хочу, щоб у нас цього року вийшла книжка про нього, ми над нею посилено працюємо, ось привезла до Чернівців 2 тисячі сторінок архівів.
28.04.20 | | Штука
Микола Курцеба – письменник-борець
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Аж дивно, що досі літературна спадщина Миколи Курцеби майже невідома і що про нього не написано жодної спеціальної статті.
28.04.20 | | Минуле
Надія і щем
Андрій Бондар
Кухня диктатора – це місце, де в тій країні годують найкраще. Кухар не має права на помилку. Тому такі люди буквально ходять по лезу бритви
27.04.20 | | Дискурси
В країні стало весело, як на… КВН
Юрко ТИМЧУК
Пієтет до ювілеїв, річниць, роковин є складовою національного менталітету, як вареники, садок вишневий біля хати і гопак на граблях. Огляд подій тижня в Україні
27.04.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.