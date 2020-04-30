VІІ сесію Патріаршого собору УГКЦ перенесли на наступний рік.

Патріарший (Всецерковний) собор УГКЦ на тему «Еміграція, поселення і глобальна єдність УГКЦ», який скликав Блаженніший Святослав, перенесли на друге півріччя 2021 року через пандемію COVID-19. Про це йдеться в декреті Глави УГКЦ.

«З огляду на пандемію короновірусної інфекції COVID-19, беручи до уваги пропозиції секретаріату Собору, заслухавши думки членів Синоду єпископів УГКЦ, а особливо зваживши на добро делегатів Собору, VІІ сесію Патріаршого (Всецерковного) собору УГКЦ на тему "Еміграція, поселення і глобальна єдність УГКЦ" перенесено на друге півріччя 2021 року», – зазначено в декреті.

Нову дату проведення Собору визначать після того, як заслухають думки членів Синоду єпископів.

Декретом від 13 грудня 2018 року було скликано VІІ сесію Патріаршого (Всецерковного) собору Української Греко-Католицької Церкви на тему «Еміграція, поселення і глобальна єдність УГКЦ», який мав відбутися 26-29 серпня 2020 року у Львові. До участі в Соборі було запрошено єпископів УГКЦ, представників духовенства й інститутів богопосвяченого життя, ректорів духовних семінарій, мирян єпархій і екзархатів з України та з-за кордону.

На Соборі планували порушити питання душпастирства та життя Церкви в умовах глобалізації, роль Церкви в житті емігранта, реагування церковної спільноти на виклики сучасності тощо. Патріарший собор мав розглядати тему еміграції та глобальної єдності УГКЦ на основі напрацювань архиєпархіальних і єпархіальних соборів Церкви в усьому світі. Зокрема, Собор Львівської архиєпархії відбувся 29 лютого 2020 року у Львівській духовній семінарії Святого Духа.

Собор Львівської архиєпархії на тему «Еміграція, поселення та глобальна єдність УГКЦ». Фото: news.ugcc.ua