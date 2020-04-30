Білорусь закупила першу партію нафти в Саудівської Аравії.

Її транспортують танкером до литовської Клайпеди.

Білорусь закупила в Саудівської Аравії першу партію нафти обсягом 80 тисяч тонн. Продавцем виступила національна нафтова компанія Saudi Aramco. Про це повідомив білоруський інформаційний портал «Новы час» з покликом на прессекретаря концерну «Белнефтехим» Олександра Тищенка.

За словами Тищенка, прибуття танкера з нафтою в литовський порт Клайпеда очікується 11 травня. Він не виключив, що в майбутньому «Белнефтехим» укладатиме нові угоди зі Saudi Aramco. «Поставки арабської нафти можуть продовжуватися. Це залежить від цінової ситуації та ситуації на ринку. Ринок покаже, як будемо діяти далі», – зазначив Тищенко, відповідаючи на запитання про подальші плани закупівлі саудівської нафти.

Нагадаємо, що ще в лютому цього року президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про можливість придбання нафти в Саудівській Аравії. Він також повідомив, що Білорусь веде перемовини щодо поставок нафти з усіма учасниками світового ринку, в тім числі зі США та ОАЕ. Білоруський лідер також говорив про постачання балтійської нафти через одну з ниток трубопровода «Дружба» – від польського пункту Адамова Застава до Мозирського НПЗ.