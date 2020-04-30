Білорусь закупила першу партію нафти в Саудівської Аравії.

Її транспортують танкером до литовської Клайпеди.

 

 

Білорусь закупила в Саудівської Аравії першу партію нафти обсягом 80 тисяч тонн. Продавцем виступила національна нафтова компанія Saudi Aramco. Про це повідомив білоруський інформаційний портал «Новы час» з покликом на прессекретаря концерну «Белнефтехим» Олександра Тищенка.

 

За словами Тищенка, прибуття танкера з нафтою в литовський порт Клайпеда очікується 11 травня. Він не виключив, що в майбутньому «Белнефтехим» укладатиме нові угоди зі Saudi Aramco. «Поставки арабської нафти можуть продовжуватися. Це залежить від цінової ситуації та ситуації на ринку. Ринок покаже, як будемо діяти далі», – зазначив Тищенко, відповідаючи на запитання про подальші плани закупівлі саудівської нафти.

 

Нагадаємо, що ще в лютому цього року президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про можливість придбання нафти в Саудівській Аравії. Він також повідомив, що Білорусь веде перемовини щодо поставок нафти з усіма учасниками світового ринку, в тім числі зі США та ОАЕ. Білоруський лідер також говорив про постачання балтійської нафти через одну з ниток трубопровода «Дружба» – від польського пункту Адамова Застава до Мозирського НПЗ.

30.04.2020

До теми

Пацики через призму сучасності
Юстина Добуш
«Пацики» не просто не зникли, вони еволюціонували, їм тепер не потрібно влаштовувати махачі на районах, вони можуть купити собі кращий одяг, можуть виїхати зі своїх містечок і зрештою «зробити нас всіх разом».
30.04.20 | | Штука
Максиміліан Максаков із Чернівців
Марія Максакова
Співаю у Чернівецькій філармонії, бо звідси мій дідусь, і я хочу віддати данину пам’яті. Хочу, щоб у нас цього року вийшла книжка про нього, ми над нею посилено працюємо, ось привезла до Чернівців 2 тисячі сторінок архівів.
28.04.20 | | Штука
Надія і щем
Андрій Бондар
Кухня диктатора – це місце, де в тій країні годують найкраще. Кухар не має права на помилку. Тому такі люди буквально ходять по лезу бритви
27.04.20 | | Дискурси
Мовний стиль і резонанс взаємопов’язані
Наукові праці, які складно зрозуміти, менше цитують науковці у своїй галузі.
27.04.20 | | Наука
Sub rosa dictum
Уляна Галич
Читати поезію Лаюка – це ловити моменти, моменти художнього самозаглиблення, певного одкровення, зближення, спроби вбудовування власного мікросвіту у макросвіт, так само власний.
26.04.20 | | Штука
Сократ: для чого розум?
Олександр Фільц-Павенцький
Чи має наш розум свою особливу доцільність, яка б виправдовувала нас, людей, серед усього іншого живого? Лиш одну: пізнавати.
26.04.20 | | Дискурси
Майже телепузики
Юрко ТИМЧУК
Завдяки «урокам з телевізора» стало краще видно справжній рівень вітчизняної освіти, рядовому вчителю якої, замість публічного майстер-класу, дали довічну індульгенцію на помилки.
26.04.20 | | Україна
На вічний карантин!
Юрій Андрухович
Тепер дедлайн 12 травня. Щось підказує, що його перенесуть на літо. А згодом на осінь. До Різдва все точно закінчиться. Або й далі триватиме
24.04.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.