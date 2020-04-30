Українська влада відпустила заробітчан до Лондона після скандалу.

Державна авіаційна служба дозволила виконати рейс із Києва до Лондона для транспортування українських громадян, запрошених на сезонні роботи до Англії.

Про це повідомляє Hromadske.

Як розповів пасажир борту Олег Тумак, приблизно о 19:40 середи пасажирам видали квитки та дозволили почати реєстрацію на рейс. У повітря літак піднявся о 21:30, хоча мав вирушати ще о 12:40 — бюрократія затримала його майже на 9 годин.

Оператором рейсу була компанія "МАУ". Про заборону летіти до Лондона авіаперевізнику МАУ повідомили за декілька годин до зльоту. Понад сто пасажирів, які з'їхалися з усієї України, весь час перебували у терміналі аеропорту "Бориспіль".

Літак замовив британський роботодавець, який вже уклав довгострокові контракти з українськими заробітчанами.

Минулого тижня Фінляндія висловила невдоволення забороною України на транспортування запрошених фінськими працедавцями українських робітників.