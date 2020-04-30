В Україні виявили 10 тисяч випадків COVID-19; пів тисячі – за добу.

 

Протягом минулої доби в Україні виявили 540 нових випадків коронавірусної хвороби – це друге за час пандемії максимальне значення. У такий спосіб, загальне число випадків недуги зросло до 10 406 випадків (717 – діти).

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

 

 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 261 людина. Летальні випадки частіше трапляються з чоловіками – через COVID-19 померло 146 чоловіків і 115 жінок. 

 

Загалом 1238 пацієнтів вже одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

Добовий приріст до загального масиву випадків становить 5,5% (у три попередні доби було менше 5%). Таким чином, відлік передбаченого урядомом 10-денного терміну до пом'якшення карантину "обнулився".

 

Попереднє пікове значення (578 випадків) зафіксували минулого тижня так само у четвер. Тоді було 10 днів після Вербної неділі, зараз – 10 днів після Великодня.

 

Розгортання пандемії. Параболічна апроксимація 

 

За період пандемії госпіталізували 3214 осіб (140 дітей). Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 138 осіб, у тому числі 1 дитина.

 

Коронавірусну хворобу підхопили 2063 медики.

 

Вінницька обл. — 417 (127 одужали);
Волинська обл. — 280 (60 одужали);
Дніпропетровська обл. — 347 (23 одужали);
Донецька обл. — 68 (10 одужали);
Житомирська обл. — 374 (21 одужав);
Закарпатська обл. — 419 (48 одужали);
Запорізька обл. — 243 (62 одужали);
Івано-Франківська обл. — 862 (72 одужали);
м. Київ — 1401 (75 одужали);
Київська обл. — 664 (73 одужали);
Кіровоградська обл. — 391 (100 одужали);
Львівська обл. — 430 (77 одужали);
Луганська обл. — 33 (4 одужали);
Миколаївська обл. — 126 (5 одужали);
Одеська обл. — 277 (15 одужали);
Полтавська обл. — 203 (21 одужав);
Рівненська обл. — 637 (59 одужали);
Сумська обл. — 102 (57 одужали);
Тернопільська обл. — 779 (78 одужали);
Харківська обл. — 249 (20 одужали);
Херсонська обл. — 111 (35 одужали);
Хмельницька обл. — 82 (20 одужали);
Черкаська обл. — 290 (60 одужали);
Чернівецька обл. — 1571 (110 одужали);
Чернігівська обл. — 50 (6 одужали).

 

30.04.2020

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