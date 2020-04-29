Попри дозвіл Кабміну, ринки Тернополя наразі не відкриватимуть.

На трьох зареєстрованих ринках Тернополя наразі немає змоги належно забезпечити вимоги, передбачені у постанові головного санітарного лікаря Україні як необхідні для відновлення їхньої роботи. Тож до 11 травня тернопільських ринків не відкриватимуть. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні міського оперативного штабу.
Як зазначив начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків, стан готовності до відкриття ринків обговорювали з їхніми директорами.
Представники ринків зазначили, що немає змоги забезпечити належну відстань між робочими поверхнями продавців, а також забезпечити всіх захисними екранами між продавцями та покупцями. А наражати на небезпеку продавців і покупців не будуть. Окрім того, вони переконані, що на ринках зараз не буде достатньої кількості відвідувачів, оскільки громадський транспорт не курсує у звичному режимі.
Про відновлення роботи ринків у Тернополі повідомлять додатково.
Натомість у Львові міський штаб і міська комісія з питань ТЕБ і НС під час сьогоднішнього засідання вирішили відновити роботу агропродовольчих ринків «із моменту публікації відповідної постанови Кабміну та з чітким дотриманням вимог головного державного санлікаря». При цьому керівники ринків повинні подати в мерію в електронному вигляді гарантійні листи про дотримання вимог.
Окрім того, на засіданні вирішили звернутися до уряду з проханням дозволити:
роботу закладів харчування в частині літніх майданчиків та обслуговування на винос із 12 травня;
роботу частини установ, закладів та підприємств (майстерень із ремонту годинників, одягу і взуття та продажу галантереї, перукарень, магазинів будматеріалів, магазинів господарських товарів, книгарень, квіткових магазинів, магазинів канцелярських товарів, фотосалонів, магазинів побутової техніки, автокінотеатрів, магазинів з продажу засобів зв’язку, роздрібної торгівлі текстильними товарами в спеціалізованих магазинах) із 12 травня;
відвідувати парки, лісопарки і сквери, а також спортивні майданчики.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів на своєму засіданні дозволив працювати продовольчим ринкам під час карантину, але висловив низку умов для налагодження їхньої роботи.
29.04.2020
Для довідки:
Постановою головного санітарного лікаря України встановлено такі вимоги, за яких ринки можуть працювати:
1) наявність реєстрації агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів відповідно до Закону №771;
2) допуск працівників агропродовольчого ринку, продавців і відвідувачів на територію агропродовольчого ринку здійснювати виключно за наявності вдягнутої медичної маски (у тому числі виготовленої самостійно) або респіратора та проходження безконтактного температурного скринінгу;
3) наявність на кожному вході (в'їзді) на територію агропродовольчого ринку диспенсерів з антисептиком;
4) кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території агропродовольчого ринку, не повинна перевищувати кількості з розрахунку один покупець на 10 метрів квадратних торговельної площі ринку;
5) відстань між робочими місцями продавців складає не менше трьох метрів, місця торгівлі обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями із плівки або пластику;
6) проведення дезінфекції контактних поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця – в кінці кожного робочого дня;
7) відсутність неконтрольованої (стихійної) торгівлі на прилеглій до агропродовольчого ринку території;
8) забезпечення постійного інформування відвідувачів агропродовольчого ринку щодо встановлених обмежень, яких необхідно дотримуватись, та щодо профілактики коронавірусної хвороби COVID-19;
9) агропродовольчим ринком забезпечується контроль за дотриманням вимог щодо профілактичних заходів протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та оперативне усунення порушень.