Попри дозвіл Кабміну, ринки Тернополя наразі не відкриватимуть.



На трьох зареєстрованих ринках Тернополя наразі немає змоги належно забезпечити вимоги, передбачені у постанові головного санітарного лікаря Україні як необхідні для відновлення їхньої роботи. Тож до 11 травня тернопільських ринків не відкриватимуть. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні міського оперативного штабу.

Як зазначив начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків, стан готовності до відкриття ринків обговорювали з їхніми директорами.

Представники ринків зазначили, що немає змоги забезпечити належну відстань між робочими поверхнями продавців, а також забезпечити всіх захисними екранами між продавцями та покупцями. А наражати на небезпеку продавців і покупців не будуть. Окрім того, вони переконані, що на ринках зараз не буде достатньої кількості відвідувачів, оскільки громадський транспорт не курсує у звичному режимі.

Про відновлення роботи ринків у Тернополі повідомлять додатково.

Натомість у Львові міський штаб і міська комісія з питань ТЕБ і НС під час сьогоднішнього засідання вирішили відновити роботу агропродовольчих ринків «із моменту публікації відповідної постанови Кабміну та з чітким дотриманням вимог головного державного санлікаря». При цьому керівники ринків повинні подати в мерію в електронному вигляді гарантійні листи про дотримання вимог.

Окрім того, на засіданні вирішили звернутися до уряду з проханням дозволити:

роботу закладів харчування в частині літніх майданчиків та обслуговування на винос із 12 травня;

роботу частини установ, закладів та підприємств (майстерень із ремонту годинників, одягу і взуття та продажу галантереї, перукарень, магазинів будматеріалів, магазинів господарських товарів, книгарень, квіткових магазинів, магазинів канцелярських товарів, фотосалонів, магазинів побутової техніки, автокінотеатрів, магазинів з продажу засобів зв’язку, роздрібної торгівлі текстильними товарами в спеціалізованих магазинах) із 12 травня;

відвідувати парки, лісопарки і сквери, а також спортивні майданчики.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів на своєму засіданні дозволив працювати продовольчим ринкам під час карантину, але висловив низку умов для налагодження їхньої роботи.