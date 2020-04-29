Уряд дозволив відкрити ринки і передбачив адаптивний карантин.

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу дозволив працювати продовольчим ринкам під час карантину, але висловив низку умов для налагодження їхньої роботи.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережах.

"Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність", – повідомив написав Шмигаль.

Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання на ринку протиепідемічних вимог.

На засіданні Кабінету Міністрів Денис Шмигаль сказав, що він не вважає обмежувальні заходи щодо бізнесу перебільшенням. Водночас, повідомив про новелу: після 11 травня уряд застосовуватиме механізм адаптивного карантину в регіонах, де фіксуватимуть спалахи коронавірусної хвороби.

"На раді економічного розвитку ми мали розмову з провідними економістами, вони підтримали урядовий план, згодні з пропозицією про те, що потрібно запускати адаптивний карантин. Це означає, що в разі спалахів інфекції в окремих регіонах ми будемо посилювати карантин саме там, а не в цілому по всій країні, але це наступні наші кроки після 11 травня", – цитує Шмигаля "Укрінформ".

Він зауважив, що уряд не зупиняв економіку на час карантину, але обмеження найбільше торкнулися закладів харчування: "Вважаю, що в цій сфері не має бути обраних, всі мають дотримуватися правил однаково", – зазначив він.

Шмигаль закликав готуватися: після відкриття всіх закладів та відновлення роботи транспорту нормою залишиться використання захисних масок, дезінфекторів, соціальне дистанціонування та посилена особиста гігієна.

Наразі ж, каже Шмигаль, заклики достроково вийти із карантину є безвідповідальними.

"До уряду надходить багато звернень щодо необхідності послаблення карантину. Я хочу звернутися до всіх українців, особливо до представників бізнесу: те, що в нас менше хворих у порівнянні з іншими країнами – це результат карантинних заходів і, в першу чергу, вашої відповідальності і дотримання цих заходів. Ми вчасно зайшли в карантин і вчасно з нього вийдемо. Безвідповідальні заклики достроково вийти з карантину наражають усіх українців на небезпеку", – сказав Шмигаль.

Він запевнив, що в уряді розуміють, коли і які кроки треба зробити для поетапного виходу з карантину. "Наступної середи ми також ухвалимо ряд рішень, які послаблять з 11 травня певні карантинні умови. Це також прописано і прораховано, тому я прошу політичні сили і групи впливу не маніпулювати цими речами, не закликати українців до протестів, скупчень, бо отримаємо наступний етап зростання захворюваності", – сказав Шмигаль.

Голова уряду зауважив, що, згідно з дорожньою картою виходу з карантину, на першому етапі планують відкрити парки, сквери, магазини торгівлі непродовольчими товарами, обслуговування "на виніс" у кав'ярнях і кафе. Послаблення карантинних заходів залежатиме від епідеміологічної ситуації.