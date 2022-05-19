У Франківську дозволили вуличну торгівлю «з землі».

Міський голова Івано-Франківська заявив, що відтепер влада не заборонятиме торгувати сільськогосподарською продукцією на стихійних ринках міста.

 

 

Івано-Франківськ відомий своїм ринком у центральній частині міста, який в теплу пору року обростає навколо масовою вуличною торгівлею. Зазвичай старші люди чи дрібні фермери продають молочні продукти, городину, вазони, квіти чи одяг на тротуарах чи узбіччі доріг. Після заснування у 2016 році Муніципальної варти одним із її обов’язків було «приборкати» цю масову вуличну торгівлю у Франківську. Інспектори проводили «профілактичні бесіди» з людьми, а протоколи на штрафи складали на посередників торгівлі, оскільки літні продавці не могли самостійно сплатити штраф. Торгівлю на тротуарі вважали перешкодою для руху.

 

 

Проте як заявив міський голова Руслан Марцінків, від 19 травня 2022 року влада вже не заборонятиме людям торгувати на вулицях.

 

«Дуже важливо, щоб економіка зараз працювала й люди могли вижити. Навіть такі банальні речі, як вулична торгівля, якої я не підтримую у мирний час. Зараз ми максимально даємо можливість людям поторгувати, щоб дати вижити в цей непростий час. Нехай людина сьогодні займається будь-якою підприємницькою діяльністю, тільки щоб вижити, тільки щоб заробити кошти. А будуть кошти у наших людей – зрозуміло, що допоможуть і Збройним Силам України, і будуть волонтерити», – сказав Руслан Марцінків.

19.05.2022

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