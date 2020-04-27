Карантин пом'якшать: Зеленський бере відповідальність за базар.

Президент України Володимир Зеленський схиляється до зміни карантинної стратеґії і вважає, що державі слід призвичаїтися до життя "в нових умовах". Наразі Президент пропонує розблокувати роботу продовольчих ринків – аби надати виробникам змогу продавати щойно вирощену продукцію, а споживачам – насолоджуватися весняною городиною.

Ідея лібералізувати роботу ринків визріла під час ранкової дистанційної наради, яку провів Офіс Президента у понеділок. Це сталося буквально за декілька днів після того, як уряд з рішучою впевненістю презентував продуманий і виважений план виходу з карантину – котрий, як бачимо, зазнав змін дуже скоро. Уряд змушений піти на поступки і через тиск малих фермерів та органів місцевого самоврядування.

"Ми розуміємо, що є певна психологічна втома. COVID втомив не тільки українців. Оскільки продовольчі ринки надзвичайно важливі для виживання та харчування багатьох громадян, потрібно думати, як дати їм можливість працювати безпечно. Встановімо чіткі правила й давайте дозволимо їх відкрити. Треба вчитися жити й працювати у нових умовах", – сказав Володимир Зеленський, згідно з повідомленням пресслужби Президента.

Відтак Кабінет Міністрів України відпрацьовує можливість відкриття ринків за певним протоколом дотримання правил безпеки під час епідемії COVID-19. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль погодився, що питання відкриття ринків – а йдеться про 280 критих закладів, "які забезпечують харчами українців і дають можливість збуту продукції малим фермерам" – слід розглянути вже на найближчому засіданні Кабміну в середу. Уряд також планує подбати про механізм безпечного функціонування базарів і санкції за недотримання правил.

Мусимо наголосити, що Кабінет Міністрів у своїх намірах минулого тижня ще не передбачав негайного відкриття ринків. Згідно з презентованим Денисом Шмигалем планом, передбачалося, що на першому етапі виходу з карантину дозволять роботу лише непродуктових точок продажу.

Загалом, український уряд уже декілька разів змінював своє рішення щодо роботи ринків: в середині березня, при запровадженні карантину, базари позамикали – проте наприкінці березня відкрили. У квітні, на тлі посилення обмежувальних заходів, роботу ринків знову заборонили – і от тепер знову лібералізовують.

Упродовж кількох минулих днів представники місцевого самоврядування низки реґіонів виступили зі закликом розблокувати роботу продуктових ринків. Зокрема, міський голова Львова Андрій Садовий заявив: "У Львові з початку карантину були жорсткі правила: порушуєш – закриваємо. Але я б дуже не хотів, щоб через одного-двох порушників страждали мільйони людей". Очільник Івана-Франківська Руслан Марцінків наголосив: "Від цього залежить життєдіяльність країни і міста". Під Чернівецькою обласною державною адміністрацією – в реґіоні, найінтенсивніше охопленому епідемією – селяни вийшли на протест, вимагаючи від обласного керівництва надати доступ до прилавків.

Додамо, що офіційного рішення додо етапів виходу з карантину Кабінет Міністрів так і не схвалив, принаймні у формі нормативно-правового акта. Самі ж критерії виходу з карантину сформульовані настільки незграбно, що кінець карантину в раціональний спосіб передбачити неможливо.

Зокрема, в інфографіці, підготованій урядом, прописано таку умову: якщо "протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків не змінюється або щоденне відхилення утримувалось в межах 5%". Натомість у пресрелізі, котрий розсилали в день проведення засідання Кабміну, писалося: "Протягом 10 днів поспіль співвідношення виявлених випадків серед усіх протестованих не змінюється або щоденне відхилення утримувалось в межах 5%".

Штука в тому, що якщо спиратися на число тестів, то каранин не мине ніколи. Так, із 19 днів, відколи публікують дані про тести, тільки 4 дні потрапили в окреслений діапазон ±5%.



Поденне відхилення "співвідношення виявлених випадків серед усіх протестованих" від щоденного тренду (порівняно з попереднім та наступним днем)

Якщо так піде далі, то ймовірність, щоби виконувався критерій Кабміну про 10 днів підряд, – 0,21¹⁰, тобто 1 випадок на 6 мільйонів.

З такою точністю нам чекати на закінчення карантину 16 тисяч років. На щастя, за той час можна тисячі разів відкрити і закрити ринки...